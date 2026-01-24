Vai Saeimas tribīnē ir nepieciešams dreskods? "Progresīvo" deputātes tēls soctīklos raisa diskusijas
Partijas "Progresīvie" Saeimas deputātes Selmas Levrences runa negaidīti kļuva par vienu no apspriestākajām tēmām Latvijas sociālajos tīklos. Tomēr diskusija nebija par viņas teikto, bet gan viņas izskatu.
Selma Levrence, kura ir Juridiskās komisijas sekretāre un Sabiedrības saliedētības komitejas locekle, kāpa tribīnē bezpiedurkņu kleitā ar leoparda rakstu, atsedzot rokas un redzamus tetovējumus. Daļa sabiedrības locekļu uzskatīja šo izskatu par šokējošu un, viņuprāt, nepiemērotu oficiālai parlamenta sēdei.
"Lencīškleita leopardrakstā uz runātājas Saeimas tribīnē. Apmulsu." "Mani reti kas izsit no sliedēm, bet šoreiz apmulsu," rakstīja kāda lietotāja, uzsverot, ka savulaik lietišķo etiķeti izdomāja, lai nerastos pārpratumi.
Kritiķi atzīmēja, ka publiska persona "nes stāstu", bet leoparda raksta tērps uz oficiālas tribīnes izskatās "sasodīti apmulsinoši". Komentāros tika minēti arī salīdzinājumi ar bijušo Valsts prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu kā stila evolūcijas piemērs atbilstoši ieņemajam statusam.
Levrences Saeimas kolēģe, partijas "Latvija pirmā" deputāte Viktorija Pleškāne, situāciju komentēja ironiski: "Kad devos uz ballīti, bet atnācu uz darbu, lai runātu par narkotikām."
Citi lietotāji atzīmēja, ka normālā profesionālā vidē, piemēram, tiesas zālē, šāds apģērbs tiktu uztverts kā reputācijas graušana, un prātoja, vai Saeimā ir atšķirīgi ģērbšanās kodeksi.
Levrence pati uz kritiku par savu izskatu atbildēja ar savas runas saturu. "Lai gan mans ieraksts nebija par apģērbu, es zināju, ka dzirdēšu šādu komentāru. Saeimas deputāta ikdienas darba svarīgākais uzdevums ir pārstāvēt Latvijas pilsoņus. Mani un daudzus citus Saeimas deputātus ievēlēja cilvēki, kuru ikdienas apģērbs nav uzvalks un kaklasaite. Un lēmumus var un vajag pieņemt bez uzvalka un kaklasaites, īpaši, ja šie lēmumi skar ne tikai tos, kas valkā uzvalkus un kaklasaites. Publiskos pasākumos ar skaidri noteiktu etiķeti es to vienmēr ievēroju, jo to funkcija ir atšķirīga."
Deputāte arī norādīja, ka ir apmierināta ar paveikto darbu, un uzsvēra, ka viņas mērķis ir glābt dzīvības, īstenojot kaitējuma mazināšanas politiku narkotiku pārdozēšanas gadījumos.