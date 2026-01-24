VIDEO; FOTO: Miša un Maša: privātais zoo pie Daugavpils izglābj divus lācēnus no drausmīga likteņa
Savā neilgajā dzīvē šie divi lāči paspēja nomainīt vairākas dzīvesvietas, kļūt par pierādījumiem krimināllietā un par izsoles objektiem, kā arī tika pakļauti reālam eitanāzijas riskam.
Tagad viņi ir drošībā un dzīvo privātajā zooloģiskajā dārzā “Raptors Park” netālu no Daugavpils. Lāčus sauc Miša un Maša, un viņiem ir trīs gadi.
Dīvaina situācija
“Viņus vienkārši atveda un nodeva mums,” stāsta parka īpašnieks Aleksandrs Kalačovs. “Pirms tam lāči tika turēti privātā saimniecībā. Kā tieši viņi tur nonāca – mēs nejautājām. Bieži notiek tā, ka cilvēki tur savvaļas dzīvniekus, tad apnīk, un viņi mēģina tos kaut kur atdot.” Tā Aleksandrs paņēma divus lācēnus, kuriem tolaik bija tikai seši mēneši.
“Mēs viņus turējām, barojām, ārstējām, nopietni ieguldījām voljēra būvniecībā,” stāsta privātā mini zoodārza īpašnieks. “Bet saskaņā ar likumu šie lāči, kas neskaidru apstākļu dēļ nonāca nebrīvē, tiek uzskatīti par valsts īpašumu. Brūnais lācis ir īpaši aizsargājama suga Latvijā. Tika ierosināta krimināllieta, kurā es biju liecinieks un kuru vēlāk slēdza. Lāči visu šo laiku palika pie mums. Un tad mums teica: “Jums ir jāsterilizē viņi par savu naudu.” Tajā pašā laikā mēs esam tikai pagaidu turētāji. Situācija bija, maigi sakot, dīvaina. Lāči dzīvoja šeit gandrīz trīs gadus pilnīgi par manu naudu – valsts nedeva ne centa.”
Palīdzēja cilvēki
Aleksandrs stāsta, ka papildus prasībai par sterilizāciju dabas aizsardzības iestāde noteica stingrus termiņus, kuru neievērošanas gadījumā draudēja sods.
“Sterilizācija nav lēta, es samaksāšu, bet pēc diviem gadiem mainīsies iestādes direktors un teiks: “Mēs tos paņemsim no jums.” Tas izskatās nepareizi. Sākotnēji šī situācija bija ļoti neglīta. Mums lika saprast: turiet lāčus, bet visu dariet uz sava rēķina. Rezultātā vienoties neizdevās, un valsts izlika dzīvniekus izsolē.”
Kā skaidro Dabas aizsardzības pārvalde, Rīgas zooloģiskais dārzs nevarēja uzņemt šos lāčus, jo viņiem nebija vietas. Ierēdņi neslēpj, ka, ja dzīvniekus neviens nebūtu nopircis, viņu liktenis būtu izlemts ar eitanāziju. “Raptors Park” pieteicās izsolē un uzvarēja. Bet tas nebija viegli – nācās paziņot par ziedojumu vākšanu. Un cilvēki atsaucās.
“Ziemā mums nav sezona, apmeklētāju gandrīz nav, ieņēmumi samazinās, un te pēkšņi paziņoja par izsoli,” skaidro Aleksandrs. “Nācās vērsties pēc palīdzības pie cilvēkiem. Izsolē bija trīs pretendenti, un, manuprāt, faktiski lāčus vajadzēja nopirkt kādam citam. Domāju, ka tur bija iesaistīti privāti zooloģiskie dārzi un daži, teiksim tā, savdabīgi cilvēki. Ar tādiem es nevēlos sazināties. Mēs jau esam samaksājuši par visu, bet dokumenti vēl nav izsniegti. Kā tas notiks – arī tas ir liels jautājums.”
Dārgi un bīstami
Aleksandrs Kalačovs nopirka abus lāčus par 2251 eiro, sākotnējā cena bija 1710 eiro. Tagad, viņš saka, lāčiem nekas nedraud. Viņš būvē lielāku voljeru, jo lāči vēl augs un viņiem vajag plašāku telpu.
“Lielākais lācis, par kuru esmu dzirdējis, sasniedza aptuveni trīs metrus augstumā, kad stāvēja uz pakaļkājām, un svēra aptuveni 800 kilogramu. Mūsu lāči tagad sver aptuveni 200 kilogramu. Ja stāvētu uz pakaļkājām, tie būtu aptuveni cilvēka augumā,” skaidro Aleksandrs.
Uz jautājumu par lāču turēšanas īpatnībām privātā zooloģiskajā dārzā viņš atbild vienkārši: “Dārgi.” Šis jēdziens ietver barošanu (no 30 līdz 50 eiro dienā gaļai, dārzeņiem un augļiem), ārstēšanu, komfortablu apstākļu nodrošināšanu dzīvniekiem un drošības normu ievērošanu cilvēkiem.
Jaunajā lielajā voljerā lāči tiks ielaisti jau šopavasar. “Prasības ir vienkāršas: plaša teritorija, pareizi žogi, drošība,” stāsta “Raptors Park” īpašnieks, rādot jauno voljeru. “Mēs darām tā, lai viņi vispār nevarētu piekļūt žogam, lai gan šis tērauda žogs iztur mežacūkas triecienu un ir ierakts zemē divu metru dziļumā. Brūnais lācis joprojām ir viens no bīstamākajiem dzīvniekiem dabā. Tam nav mīmikas. Ar vienu un to pašu izskatu tas var gan apskaut, gan apēst. Jebkurš kaķis – tīģeris, puma – pirms uzbrukt, izrāda agresiju. Lācis – nē. Viņš var pieiet, ošņāt un uzreiz uzbrukt. Eiropā katru gadu zoodārzos no lāčiem mirst apmēram desmit cilvēki.”
Neskatoties uz to, ka ir ziema, lāči zoodārzā neguļ, kā mežā. Aleksandrs skaidro, ka lācis dabā iemieg, jo nav barības. Tā kā šeit dzīvniekiem ar barību viss ir kārtībā, tie galvenokārt ir nomodā.
Sākumā bija vanagi
“Raptors Park” vēsture sākās ilgi pirms lāču epopejas – ar vanagu medībām Īrijā. Tur Aleksandrs turēja vanagus un medīja ar tiem zaķus. Kā viņš pats saka, tas bija hobijs, nevis veids, kā iegūt pārtiku.
Uz Īriju viņš devās 2003. gadā un tur pavadīja 15 gadus. Latvijā atgriezās 2018. gadā – ar četriem putniem un domu, ka viņa bērniem būs labāk mājās, Latvijā.
“Domāju, ka šeit izglītība ir labāka, medicīna ir labāka, bet izrādījās, ka Īrijā ir vieglāk mācīties un tagad ārstē labāk,” atzīst Aleksandrs Kalačovs. “Par atgriešanos, ja godīgi, nedaudz nožēloju. Bet šeit vienkārši strādāju un ne par ko nedomāju.”
Sākumā “Raptors Park” bija tikai putni. Pakāpeniski to skaits pieauga: vanagiem un pūcēm pievienojās ērgļi, strausi, pāvi, fazāni... Tad Aleksandrs iegādājās lūšus, lapsas, vilkus, pumas, un, visbeidzot, parādījās tie paši lāči.
“Zooloģisko dārzu atvērām divdesmitajā gadā,” stāsta Aleksandrs, ejot garām voljeram ar lūsi. “Tas pats par sevi ir zaudējumus nesošs un noteikti nav biznesa projekts. Tad, kad dzīvnieku kļuva vairāk, parādījās apmeklētāji. Izdevumi vairs nav simtprocentīgi, bet septiņdesmitprocentīgi.”
Tomēr lielākā daļa izdevumu joprojām tiek segti no citiem ģimenes ienākumiem. Aleksandrs neslēpj, ka ir jāstrādā daudz, lai savilktu galus kopā.
“”Raptors Park” no paša sākuma tika veidots kā privāts zooloģiskais dārzs ar patversmes funkcijām, bet ne kā labdarības organizācija, kas dzīvo no ziedojumiem. Valsts mums palīdz ar to, ka neiejaucas. Un tas, godīgi sakot, ir labākais palīdzības veids. Jo mazāk iejaucas, jo labāk viss darbojas,” saka Aleksandrs.
Pēdējā robeža
No “Raptors Park” pastaigu takas redzami voljeri ar plēsīgiem putniem, mežacūkām, briežiem, šinšillām, lemuriem un tiem pašiem lāčiem.
Aiz katra dzīvnieka stāv virkne grāmatvedības skaitļu un juridisku formulējumu – kilogrami gaļas, rēķini par veterināriem, voljeru kvadrātmetri, sodi un licences. Bet aiz tā stāv arī cilvēka biogrāfija, kas Latvijas provincē izveidoja telpu, kur izdzīvo gandrīz “deviņdesmit deviņi procenti pūču” un kur divus lāčus izdevās izglābt no “izsoles objekta” statusa.
“Mēs neesam nekādi svētie glābēji,” godīgi saka Aleksandrs. “Tas ir smags ikdienas darbs. Zooloģiskais dārzs ir dārgs. Bet, kad tu jau trīs gadus baro šos lāčus par savu naudu un tev saka: “Samaksā vēl, un tad mēs, iespējams, tos paņemsim”, tad gribas vismaz minimālu taisnīgumu.”