Jūrmalā pirmais bērniņš sagaidīts 184 ģimenēs
Jūrmalas valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļa ir apkopojusi 2025. gada datus, iezīmējot nozīmīgākās tendences iedzīvotāju dzīves svarīgākajos brīžos.
402 jaundzimušie
Pērn Jūrmalas valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 402 jaundzimušie (2024. gadā – 480) – 201 zēns un 201 meitene.
Pirmais bērniņš sagaidīts 184 ģimenēs, otrais – 139, trešais – 63, ceturtais – 10, piektais – četrās un sestais – divās ģimenēs. Ģimenes priecējuši arī trīs dvīņu pāri (vienā ģimenē dzimuši zēni, vienā meitenes un vienā zēns un meitene).
Populārākie bērnu vārdi bijuši Marks (10), Daniils (5), Martins (5), Teodors (5), Emma (8), Gabriela (8), Amēlija (7). Divus vārdus vecāki devuši 52 jaundzimušajiem.
Reģistrētas laulības
Reģistrēta 251 laulība (2024. gadā – 232), 244 pāri laulību reģistrējuši Dzimtsarakstu nodaļā, septiņas laulības noslēgtas baznīcās. Bez svinīgas ceremonijas notikušas 134 laulību reģistrācijas. Jaunākajam līgavainim bija 20 gadi, līgavai – 19, vecākajam laulātajam pārim – 83 un 84 gadi.
Bez svinīgas ceremonijas reģistrētas 134 laulības, bez laulību liecinieku klātbūtnes – 175 laulības, ar viena liecinieka klātbūtni – piecas laulības.
Jūrmalu par savu laulības reģistrēšanas vietu izvēlējies 301 Jūrmalas iedzīvotājs, iedzīvotāji no Rīgas (94) un novadiem: Mārupes (20), Tukuma (6), Ķekavas (5), Dobeles (4), Ogres (4), Jelgavas (4), kā arī no Ropažu, Bauskas, Dienvidkurzemes, Olaines, Jēkabpils, Limbažu, Cēsu, Balvu, Aizkraukles, Talsu, Siguldas, Kuldīgas, Salaspils, Madonas un Valkas novada.
24 gadījumos viens no laulātājiem bija ārzemnieks, un uz Jūrmalu laulāties braukuši pilsoņi no Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Kanādas, Turcijas, Rumānijas, Kazahstānas, Tadžikistānas un Taizemes.
Divi pāri pērn izvēlējušies savas laulību jubilejas svinīgi atzīmēt Dzimtsarakstu nodaļā: 1 pāris 30 gadu (Pērļu kāzas) un 1 pāris – 45 gadu laulības (Safīra kāzas) jubileju.
Aizgājuši mūžībā
Reģistrēti 532 mirušie (2024. gadā – 585), no tiem 457 bijuši Jūrmalas iedzīvotāji – 249 sievietes un 208 vīrieši.
Jūrmalas Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto mirušo vidējais vecums: sievietēm – 79,61 gadi, vīriešiem – 71,75 gadi; vecākajai sievietei bija 102 gadi, vecākajam vīrietim – 97 gadi.
Vārda, uzvārda maiņa
Saņemts 31 iesniegums par vārda, uzvārda, vai vārda un uzvārda ieraksta maiņu: 26 gadījumos mainīts uzvārds, četros gadījumos – vārds, vienā – vārds un uzvārds.