Tiesa noraidījusi deputātes Ābramas prasība pret Smiltēnu par goda un cieņas aizskaršanu
Augstākā tiesa noraidījusi Saeimas deputātes Skaidrītes Ābramas prasību pret deputātu Edvardu Smiltēnu (AS), lūdzot atsaukt nepatiesas, godu un cieņu aizskarošas ziņas, atvainoties par šo ziņu izplatīšanu un piedzīt morālā kaitējuma atlīdzību.
Ābrama uzskata, ka Smiltēns ar savu rīcību 2023. gada 12. oktobra Saeimas sēdē un ierakstu tviterī aizskāra viņas godu un cieņu. Prasībā tiesai izteikts lūgums uzlikt par pienākumu Smiltēnam atsaukt godu un cieņu aizskarošās ziņas un atlīdzināt radīto morālo kaitējumu. Pirmās instances tiesa, noraidot prasību, nolēma piedzīt no Ābramas par labu Smiltēnam ar lietas vešanu saistītos izdevumus 1350 eiro apmērā.
Tiesa nekonstatēja Satversmes 92. pantā garantētās nevainīguma prezumpcijas pārkāpumu, jo ne Smiltēna runā Saeimas sēdē, ne ierakstā tviterī Ābrama netiek apsūdzēta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā. Strīdus izteikumi var būt nepatīkami prasītājai, taču lietā nav secināts, ka Smiltēns, tos izsakot, vēlējies aizvainot, apvainot vai pazemot Ābramu, norādīja tiesa.
Ābramas pārstāvis, advokāts Andris Tauriņš, iepriekš paziņojumā presei skaidroja, ka pēc ziņu saņemšanas par iespējamu Somijas-Igaunijas gāzesvada bojājumu Ābrama 2023. gada 11. oktobrī Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas locekļiem rosinājusi uz nedēļu atlikt lemšanu Saeimā par Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināļa likuma atzīšanu par spēku zaudējušu. Lai arī izteikts lūgums Saeimai atlikt likumprojekta skatīšanu, nākamajā dienā, tas ir, pirms plānotās Saeimas sēdes, komisija pieņēmusi jaunu lēmumu par likumprojekta iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā.
Savukārt Smiltēns Saeimas sēdē un vēlāk sociālajā tīklā norādīja uz, viņaprāt, Ābramas iespējami noziedzīgo rīcību, kas esot izpaudusies dokumentu viltošanā un pieņemto lēmumu manipulēšanā. Smiltēns pauda, ka Ābramas rīcība ir analoģiska un tikpat nopietna kā 2009. gada septembra notikumi, kad Juridiskās komisijas vadītāja Vineta Muižniece izdarījusi dokumentu viltošanu, par ko deputāte atzīta par vainīgu un sodīta.
Ābramas pārstāvis skaidroja, ka, lai arī politiķa cieņas aizsardzība vienmēr ir samērojama ar sabiedrības interesēm, arī politiķis bauda nevainīguma prezumpcijas principa aizsardzību. Atzinums par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu nedrīkst būt izteikts nekādā formā, ja to nav konstatējušas kompetentās tiesību sargājošās institūcijas. Nepatiesu, tostarp politiķi apvainojošu, izteikumu izplatīšana par konkrētu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu būtiski ietekmē deputāta kā publiskas personas sabiedrisko novērtējumu, norādīja advokāts.
Tāpat viņš klāstīja, ka šādi izteikumi grauj attiecības tuvinieku starpā, personai saskaroties ar morālu nosodījumu un nepamatotu nepieciešamību sniegt skaidrojumu par publiskajā telpā izskanējušo. "Ikvienam, tostarp politiķim, ir tiesības uz sava goda un cieņas aizsardzību, un ikvienam, tostarp politiķim, ir pienākums šīs pamattiesības ievērot. Nevainīguma prezumpcija kā brīdinājuma zīme novelk treknu robežu personas tiesībām uz vārda brīvību," noradīja Ābramas pārstāvis.
Iepriekš Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija nolēma neierosināt ētikas kodeksa lietu par Smiltēna pausto. Vaicāts par savu nostāju, Smiltēns iepriekš uzsvēra, ka vienkārši cēlis gaismā faktu par likumu "klaju pārkāpumu" Ābramas rīcībā. Smiltēns akcentēja, ka Saeimas, arī tās komisiju darbam ir jābūt likumīgam, jo jebkura būtiska novirze no likuma pieņemšanas procesa nozīmē, ka šie lēmumi var tikt apstrīdēti un atzīti par spēkā neesošiem.
"Šādā veidā - pārkāpjot Saeimas Kārtības rulli, likumus - ļoti nopietni tiek diskreditēta Saeimas reputācija un uzticamība no sabiedrības puses," akcentēja iepriekšējais Saeimas priekšsēdētājs. Politiķis atzīst, ka šīs situācijas dēļ varētu būt "pazaudējis draugu", taču Smiltēns neesot varējis nereaģēt uz šo situāciju. Deputāts vērsa uzmanību, ka vēl pirms 12. oktobra Saeimas sēdes, kurā vajadzēja skatīt attiecīgo likumprojektu, "Apvienotā saraksta" deputāti vērsuši uzmanību šai situācijai, taču kļūdas pieļaušana no Ābramas puses joprojām neesot atzīta.