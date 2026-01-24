Jauns atbalsts ģimenēm: no šī gada var saņemt pabalstu arī par augstskolā studējošiem bērniem
No 2026. gada 1. janvāra Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ģimenes valsts pabalstu maksā arī par bērniem, kuri studē augstākās izglītības iestādēs (augstskolā vai koledžā) pilna laika klātienē, nav sasnieguši 20 gadu vecumu un nav stājušies laulībā. To paredz 2025. gada 3. decembrī pieņemtie grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā, kas stājas spēkā no 2026. gada 1. janvāra
Līdz 2025. gada 31. decembrim ģimenes valsts pabalstu var saņemt tikai par bērniem, kuri mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē.
Lai saņemtu pabalstu par studējošo bērnu no 2026. gada 1. janvāra, VSAA jāiesniedz iesniegums ģimenes valsts pabalsta piešķiršanai:
- vienam no vecākiem vai
- pašam jaunietim, ja viņš līdz 18 gadiem atradies aizbildnībā vai audžuģimenē.
Iesniegumu var iesniegt:
- portālā Latvija.gov.lv – jāizvēlas e-pakalpojums “VSAA informācija un pakalpojumi”, “pieteikt jaunu pakalpojumu”, kur jāaizpilda e-iesniegums “Iesniegums ģimenes valsts pabalsta/piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti piešķiršanai”;
- ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz VSAA e-adresi, pasts@vsaa.gov.lv vai ventspils@vsaa.gov.lv;
- pa pastu, nosūtot aizpildītu iesnieguma veidlapu jebkurai VSAA nodaļai;
- klātienē jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, var atstāt arī tur izvietotajās pasta kastītēs darba laikā.
Ģimenes valsts pabalstu maksā par esošo mēnesi.
Ja ģimene jau saņem ģimenes valsts pabalstu par jaunākajiem bērniem un, pamatojoties uz saņemto iesniegumu, pabalsts jāpārrēķina par studējošu jaunieti, tad iespējams, ka janvāra ikmēneša izmaksas datumā pabalsts būs iepriekšējā apmērā. Pārrēķinātā pabalsta starpību VSAA izmaksās kā atsevišķu maksājumu ne vēlāk kā nākamajā mēnesī pēc iesnieguma saņemšanas.
Ja būs saņemta informācija no IZM par studiju turpināšanu otrajā semestrī, tad turpmākā pabalsta izmaksa piešķirtajā apmērā būs kā ierasts – kopā par visiem bērniem noteiktajā ikmēneša datumā.
Vēršam uzmanību, ka ģimenes valsts pabalstu piešķir par iepriekšējiem 24 mēnešiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, līdz ar to, ja iesniegumu iesniegs vēlāk, piemēram, 2026. gada jūlijā par bērnu, par kuru pienākas pabalsts no 2026. gada 1. janvāra, VSAA pabalstu izmaksās par visu periodu no janvāra.
Vai nepieciešams dokumenta par studijām?
Ja bērns studē kādā no Latvijas augstskolām vai koledžām, tad informāciju par to VSAA elektroniski saņem no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), izziņa no izglītības iestādes pabalsta pieprasītājam nav jāiesniedz.
Ja bērns studē ārvalstīs, pabalsta pieprasītājām VSAA jāiesniedz ārvalsts izglītības iestādes izziņa. Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam jāsatur informācija, kas ļauj nepārprotami secināt, ka persona, kurai tas izsniegts, dokumentā norādītajā laikposmā studē augstākajā izglītības iestādē pilna laika klātienē. Iesniedzot ārvalstīs izdotus dokumentus, tie jānoformē atbilstoši dokumentu legalizācijas noteikumiem.
Der zināt!
- Ja ģimene jau saņem ģimenes valsts pabalstu par jaunākajiem bērniem, tad iesniegumu ieteicams iesniegt tam vecākam, kurš jau saņem pabalstu, jo ģimenes valsts pabalsta apmērs ir atkarīgs no kopējā audzināmo bērnu skaita, par kuriem pabalstu saņem konkrētais pieprasītājs.
- Neskatoties uz pilngadību bērns pats par sevi nevar pieprasīt ģimenes valsts pabalstu – to pieprasa viens no vecākiem. Izņēmums ir gadījumi, ja bērns līdz pilngadībai ir atradies aizbildnībā vai audžuģimenē – iesniegumu iesniedz pats pilngadīgais jaunietis.
- Ja kāds no vecākiem dzīvo un strādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Šveices Konfederācijā vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, tad jāaizpilda VSAA mājas lapā ievietotā paplašinātā iesnieguma veidlapa (e-iesniegumu šādos gadījumos nevar izmantot).
Kā VSAA piešķirs un izmaksās pabalstu?
- Ja ģimenes jau saņem ģimenes valsts pabalstu, tad saņemot iesniegumu par studējošo bērnu, VSAA pārrēķinās ģimenes valsts pabalsta apmēru, ņemot vērā kopējo audzināmo bērnu skaitu, par kuriem pabalsts tiek maksāts.
- Ja ģimene vairs nesaņem ģimenes valsts pabalstu, tad VSAA no 2026. gada 1. janvāra izmaksās šo pabalstu par studējošo bērnu, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu.
Kad VSAA saņem informāciju no Izglītības un zinātnes ministrijas?
VSAA par augstskolās studējošiem informāciju saņem pa semestriem.
Piemēram, ja pirmais semestris beigsies 2026. gada 3. februārī, tad par februāri pabalstu izmaksās par trim dienām līdz 3. februārim, bet par pārējām februāra dienām pēc tam, kad VSAA saņems informāciju no IZM par nākamo semestri un pagarinās pabalsta izmaksu.