Pēc 10 stundu ilgām diskusijām pieņemts Rīgas 2026. gada budžets
Trešdien, 21. janvārī, Rīgas domes deputāti apstiprināja galvaspilsētas budžetu 2026. gadam. Budžets pares 1,5 miljardus eiro ieņēmumus un 1,7 miljardus eiro lielus tēriņus, bet par galvenajām prioritātēm izvirdzītas: ģimenes, drošība un ekonomikas izaugsme.
“Jau vasarā, saņemot pirmos budžeta aprēķinus, apzinājāmies, ka pašvaldībai naudas būs tikpat vai pat mazāk nekā pērn, kamēr Rīgas vajadzības turpina augt. Mūsu uzdevums bija ar esošajiem līdzekļiem šīs vajadzības nosegt gudrāk un atbildīgāk. Tāpēc šis nav ekstravagantu solījumu budžets, bet reāls, cilvēcīgs budžets salīdzinoši sarežģītos apstākļos," uzsver Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs.
Viņš uzsver, ka šī gada budžeta mērķis ir padarīt Rīgu drošāku un ģimenēm draudzīgāku, lai "tās izvēlas pilsētā dzīvot palikt un argriezties". Tāpat paredzēts salabot vairākus tiltus un ielas, kā arī izveidot jaunas gājēju pārejas, apgaismot ielas un mierināt satiksmi skolu zonās.
Budžeta ieņēmumi un izdevumi
Rīgas pašvaldība šā gada budžetā ieplānojusi 1,5 miljardu eiro lielus ieņēmumus, kas ir par 37,6 miljoniem eiro vairāk nekā iepriekšējā gadā tika plānots. Ieņēmumu palielinājumu nosaka, galvenokārt, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu plānotais pieaugums, pamatojoties uz Finanšu ministrijas makroekonomiskajām prognozēm.
Kopējie budžeta izdevumi plānoti 1,7 miljardu eiro apmērā, kas ir tikai par nieka 8,3 miljoniem vairāk nekā pērn. Izdevumu stabilizācija saistīta ar pauzi starp lielo infrastruktūras projektu realizāciju Kundziņsalas pārvads tiks pabeigts pavasarī, bet Vanšu tilta atjaunošanas projekts ir tikai sākotnējās stadijās un šo projektu izbūvei, saskaņojot ar valdību tiek plānots aizņēmums. Rīgas iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 2026. gadā nedaudz samazināsies un veidos 137,3 miljonus eiro.
Atalgojuma palielinājums pašvaldības iestādēs
Atalgojuma palielinājums pašvaldības iestādēs var tikt saistīts tikai kopā ar strukturālām reformām, amata vietu pārskatīšanu un efektivitātes uzlabošanu. Rīgas domes priekšsēdētāja, viņa vietnieku, domes komiteju priekšsēdētāju un viņu vietnieku, kā arī domes deputātu mēnešalgas likmes 2026. gadā netiks mainītas un atalgojums tiks saglabāts 2023. gada līmenī.
Būtiski atlīdzības ierobežojumi 2026. gadā noteikti saistībā ar piemaksām, naudas balvām, prēmijām un virsstundu darba apmaksu. No 2026. gada 1. janvāra atbilstoši izmaiņām Ministru kabineta noteikumos “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” pašvaldība ir paredzējusi 2,7 miljonus eiro, lai darbiniekiem palielinātu mēnešalgu no 740 eiro līdz 780 eiro. Minimālās algas izmaiņas pašvaldībā ietekmē aptuveni 4700 darbiniekus. Vislielākais šajās amatu grupās nodarbināto īpatsvars ir izglītības sektorā. Savukārt neapliekamais minimums palielināts no 510 eiro līdz 550 eiro mēnesī.
Šajā gadā paredzēts atalgojuma palielinājums Rīgas pašvaldības policijas darbiniekiem, kuri nodrošina pamatfunkcijas, Rīgas pašvaldības bāriņtiesas darbiniekiem, Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrā un Rīgas sociālajā dienestā no 5 % līdz 10 %.
Paredzēts atjaunot trīs tiltus
Rīgas pašvaldība 2026. gadā plāno vairāk nekā 200 miljonu eiro investīcijas izglītībā, transporta nozarē un pilsētvides attīstībā. No šī apjoma 78 miljoni eiro paredzēti nozīmīgu infrastruktūras projektu īstenošanai, tostarp Vanšu, Jorģa Zemitāna un Gaisa tilta atjaunošanai, kā arī Kundziņsalas pārvada un Dienvidu tilta 4. kārtas būvniecībai. Savukārt 5,3 miljoni eiro tiks novirzīti pilsētvides labiekārtošanai un gājēju drošības uzlabošanai — paredzēts ierīkot 20 jaunas gājēju pārejas, uzlabot 40 esošās, izveidot piecas drošas skolas zonas un attīstīt jaunu veloinfrastruktūru.
Palielināts atalgojums policijai
“Viena no manām prioritātēm būs drošības stiprināšana Rīgā. Šogad palielināsim Rīgas pašvaldības policistu atalgojumu par diviem miljoniem eiro, par 16% palielinot kārtībniekiem, par 8% - 10% inspektoriem. 2026. gada sākumā tiks pabeigts investīciju projekts policijas vienotā vadības un videonovērošanas centra izveidei Lēdurgas ielā 26, lai nodrošinātu augstākas reaģēšanas spējas krīzēs.
Savukārt civilās aizsardzības jomā paredzēts kopā ar valsts finansējumu attīstīsim un labiekārtosim 146 pašvaldības patvertnes, kā arī uzsāksim līdzfinansējuma programmu daudzdzīvokļu ēku pagrabu sakārtošanā,” norāda Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.
Rīgas pašvaldība turpinās finansēt Ukraiņu atbalsta centra darbību. Ratnieks informē, ka arī šogad plānotas būtiskas investīcijas izglītības iestāžu infrastruktūrā. Tiks turpināti Mežaparka sākumskolas būvniecības darbi (15,3 miljoni eiro), kā arī tiks pabeigta piecu izglītības iestāžu āra stadionu atjaunošana – Rīgas Dārzciema vidusskolā (Vietlavas ielā), Rīgas Jaunciema pamatskolā, 45.vidusskolā, Rīgas Anniņmuižas vidusskolā, Rīgas Ziepniekkalna vidusskolā. Papildus ar fonda “Palīdzība poļiem Austrumos” finansiālu atbalstu tiks atjaunota āra sporta infrastruktūra un labiekārtota teritorija Itas Kozakēvičas Rīgas Poļu vidusskolā.
Izglītība
Lai sekmētu latviešu valodas apguvi un lietošanu Rīgas skolās un skolēnu vidū, atbalsta pasākumiem mācību procesam valsts valodā pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās piešķirti papildus 3,9 miljoni eiro.
Rīga palielinās līdzfinansējumu vecākiem, kuru bērni mācās privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs: līdz četru gadu vecumam no 450,12 eiro uz 501,91 eiro, obligātās sagatavošanas vecumā no 297,63 eiro uz 351,98 eiro.
Sociālā joma
Salīdzinot ar 2025. gada budžetu, dažādiem izdevumiem sociālajā sfērā šogad piešķirti papildu 16,2 miljoni eiro, līdz ar to kopumā Rīgas pilsētas budžetā ģimeņu un sociālajai politikai atvēlēti 158,2 miljoni eiro.
Būtiski paplašināts atbalsts ģimenēm un bērniem, nodrošinot 1,3 miljonu finansējumu vēl 2025. gada domes lēmumam par jaundzimušo pabalsta palielinājumu. Tāpat pašvaldība paplašina pakalpojumu loku ģimenēm ar bērniem.
Reaģējot uz Rīgas sabiedrības novecošanas tendencēm 2026. gadā papildus finansējums tiks nodrošināts aprūpei mājās un sociālās aprūpes centru pakalpojumiem, lai nodrošinātu iespējami ātru pieeju šim pakalpojumam. Plānoti būtiski ieguldījumi pašvaldības sociālās aprūpes centru atjaunošanā.
Infrastruktūra un ekonomikas izaugsme
“Satiksmes organizācijas un infrastruktūras ilgtspējas nodrošināšanai plānots attīstīt sabiedrisko transportu transporta mezglos un dzelzceļa tuvumā, kā arī atbalstīt investīcijas mobilitātes (pārsēšanās) punktu izveidē un jaunu autostāvvietu izbūvē. Rīgas pašvaldība turpinās arī mērķtiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu ūdensmalu atvēršanu gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem,” stāsta Rīgas vicemērs Māris Sprindžuks.
2026. gadā tiks īstenotas reformas uzņēmējdarbības vides sakārtošanai un investīciju piesaistei, sagatavoti arī grozījumi Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā, lai paātrinātu attīstības ieceru īstenošanu un samazinātu administratīvo slogu attīstītājiem un uzņēmējiem, kā arī izmainīti saistošie noteikumi par terasēm, skatlogiem un nomas maksu par ceļa elementu lietošanu. Vienlaikus šogad tiks pārskatītas Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta funkcijas, lai mazinātu administratīvo slogu Būvvaldē un departamentā.