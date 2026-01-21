Aizvadītā gada izskaņā likumsargi Rīgas reģionā izņēmuši teju 50 tūkstošus elektronisko smēķēšanas ierīču
2025. gada nogalē Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes likumsargi veica vairākas kratīšanas, kuru laikā kopumā izņēma teju 50 tūkstošus elektronisko smēķēšanas ierīču, kā arī automašīnu un skaidru naudu. Saistībā ar notikušo Valsts policijā ir uzsākti divi kriminālprocesi, kuros turpinās izmeklēšana.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes (VP RRP) Kriminālpolicijas pārvaldes 3. biroja 1. nodaļas darbinieki 2025. gada 23. un 24. oktobrī Rīgā veica kopumā sešas kratīšanas dzīvokļos, noliktavās un automašīnās.
Kopumā tika atrastas un izņemtas vairāk nekā 22 tūkstoši elektronisko cigarešu. Aizdomās par akcīzes preču nelikumīgu uzglabāšanu un pārvietošanu tika aizturēti trīs jaunieši, dzimuši 2001., 2004., un 2005. gadā. Aizturētajām personām piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi. Līdz šim personas nebija nonākušas policijas redzeslokā.
Pašreizējā policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka atsavinātās elektroniskās smēķēšanas ierīces bija paredzēts realizēt Rīgas reģiona teritorijā. Ja izņemtās elektroniskās cigaretes būtu nonākušas “melnajā tirgū”, to vērtība būtu aptuveni 440 000 eiro. Tādējādi ir novērsts mantiskais kaitējums Latvijas valstij ap 125 000 eiro apmērā.
Tāpat 2025. gada 11. novembrī VP RRP Kriminālpolicijas pārvaldes 4. birojs veica trīs kratīšanas, kuru laikā izņemtas 25 227 elektroniskās cigaretes, automašīna “BMW” un 7 600 eiro. Tajā pašā dienā tika aizturēts 2003. gadā dzimis jaunietis, kuram arī piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.
Saistībā ar notikušo abos gadījumos ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 221. panta trešās daļas – par tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja tā izdarīta lielā apmērā, un ja to izdarījusi organizēta grupa. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Abos kriminālprocesos turpinās izmeklēšana.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Valsts policija aicina atsaukties iedzīvotājus, kuru rīcībā ir informācija par personām un faktiem saistībā ar nelikumīgu tabakas izstrādājumu un alkohola apriti! Informēt par noziedzīgām darbībām iespējams, rakstot oficiālu iesniegumu Valsts policijai portālā Latvija.gov.lv, izmantojot e-adresi, vai apstiprinātu ar e-Parakstu sūtīt uz pasts@vp.gov.lv, vai arī iesniegt tuvākajā Valsts policijas iestādē. Anonimitāte ir garantēta.