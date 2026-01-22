VSAA skaidro svarīgu informāciju par slimības pabalsta piešķiršanu
Sabiedrībā nereti aktualizējas jautājums – cik ilgi jāgaida Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) izmaksātais slimības pabalsts par noslēgtu darbnespējas lapu B? Lai mazinātu neskaidrības, VSAA publicējusi skaidrojumu soli pa solim, kā notiek pabalsta piešķiršana un izmaksa.
Kā notiek slimības pabalsta saņemšana?
VSAA atgādina, ka darbnespējas lapu B izsniedz ārstniecības persona. Darbnespējas lapa B tiek atvērta, sākot ar slimības desmito dienu, savukārt slimam bērnam – jau no pirmās dienas.
Pēc tam, kad ārsts noslēdz darbnespējas lapu B, personai ir iespējams iesniegt iesniegumu slimības pabalsta saņemšanai.
Kur pārbaudīt, vai slimības lapa ir noslēgta?
VSAA norāda, ka informāciju par to, vai darbnespējas lapa B ir noslēgta, iespējams pārbaudīt portālā www.eveseliba.gov.lv.
Kā iesniegt iesniegumu VSAA?
Iesniegumu slimības pabalstam iespējams iesniegt vairākos veidos:
-
elektroniski portālā Latvija.gov.lv,
-
ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu vsaa@vsaa.gov.lv,
-
klātienē VSAA klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pa pastu.
Cik ilgi VSAA pieņem lēmumu?
VSAA skaidro, ka lēmums par slimības pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts 10 darbdienu laikā, skaitot no iesnieguma saņemšanas dienas.
Svarīgi norādīt pareizu bankas konta numuru, uz kuru veikt pabalsta pārskaitījumu, jo kļūdas gadījumā izmaksas termiņš var paildzināties.
Kad tiek izmaksāts pabalsts?
Pēc tam, kad lēmums ir pieņemts, slimības pabalsts tiek izmaksāts divu darbdienu laikā.
VSAA aicina iedzīvotājus iepazīties ar detalizētu informāciju un aktuālajiem nosacījumiem aģentūras tīmekļvietnē www.vsaa.gov.lv.