"CleanR" reaģē uz Ikšķiles iedzīvotāju neapmierinātību par slēgtajiem šķirošanas konteineriem
Jau ziņots, ka Ikšķiles iedzīvotāji sociālajos tīklos pauduši sašutumu par atkritumu apsaimniekotāja "Clean R" veiktajām izmaiņām, noslēdzot šķirošanas konteinerus, kas ievērojami apgrūtina šķiroto materiālu ievietošanu. Uzņēmums sniedz komentāru par radušos situāciju.
“Facebook” grupā “Mūsu Ikšķile” iedzīvotāji norāda, ka konteineri ir aizslēgti un atkritumus tajos var ievietot tikai caur speciālām lūkām. Tas rada grūtības, piemēram, ar kartona iepakojumu, kas pirms izmešanas ir jāsadala sīkās strēmelēs. Iedzīvotāji šādu situāciju raksturojuši kā "ņirgāšanos", paužot bažas, ka tas varētu mazināt motivāciju šķirot atkritumus.
Savukārt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā norāda, ka konteineru slēgšanas risinājumus nosaka klients, kas šajā gadījumā ir uzņēmums, kas ir atbildīgs par konteineru saturu un neatbilstošu atkritumu gadījumā arī maksā par šo atkritumu noglabāšanu. Plašāk situāciju komentē “CleanR” operacionālās vadības direktore Liene Rumpane.
“SIA “Ikšķiles māja” vērsās pie “CleanR” ar lūgumu uzstādīt slēdzenes publiski pieejamajiem dzeltenajiem šķiroto atkritumu konteineriem, jo šajos atkritumu konteineros, kas paredzēti tikai sausajam iepakojumam, regulāri tika izmesti neatbilstoši atkritumi: sadzīves atkritumi, būvniecības atkritumi, bīstamie atkritumu u.c. Šāda iedzīvotāju rīcība, pirmkārt, sadārdzina atkritumu apsaimniekošanu pašvaldībai, kas nodrošina iedzīvotājiem iespēju bez maksas publiski šķirot atkritumus. Daļa iedzīvotāju šos nosacījumus būtiski pārkāpj un pašvaldībai par attiecīgo atkritumu apsaimniekošanu ir jāpārmaksā. Otrkārt, šādā veidā iedzīvotāji sabojā arī resursus konteinerī, kurus būtu iespējams nodot tālākai pārstrādei un atkārtotai izmantošanai,” norāda “CleanR” operacionālās vadības direktore Liene Rumpane.
Pēc veiktajām izmaiņām šobrīd konkrētā konteinera saturs ir atbilstošs – neatbilstošu atkritumu maisu ievietošana tajā vairs nav iespējama, neradot papildu izdevumus pašvaldībai un iedzīvotājiem.
Gadījumos, kad šķirojamās atkritumu vienības ir tiešām lielas un tās nav iespējams saplēst vai saplacināt, atkritumu apsaimniekotājs “CleanR” aicina izmantot šķiroto atkritumu savākšanas laukumus vai uzstādīt konteinerus šķirošanai pie sava īpašuma vai daudzdzīvokļu nama. Konteineru uzstādīšana un apsaimniekošana tiek nodrošināta bez maksas.
“Ir saprotama SIA “Ikšķiles māja” prasība pēc slēdzamiem konteineriem, jo tas uzlabo šķirošanas kvalitāti un novērš situācijas, kurās konteinerus piesārņo tā sabiedrības daļa, kura publisko atkritumu šķirošanas konteineru infrastruktūru izmanto ļaunprātīgi, konteineros izmetot tam neparedzētus atkritumus un pārliekot izmaksas uz pašvaldības uzņēmuma pleciem,” atzīmē Liene Rumpane.
Uzņēmumā atzīmē, ka šķirošanas konteineru aprīkošana ar slēdzenēm ir viens no veidiem, kā samazināt un novērst neatbilstoša sastāva atkritumu nonākšanu pie pareizi sašķirotiem atkritumiem.
“Tāpat vēlamies piebilst par atkritumu izvešanu – katru atkritumu veidu izvedam noteiktās dienās, un šajās dienās atkritumu savākšanas transportā tiek ievietoti tikai konkrētā veida atkritumi, piemēram, tikai stikls, tikai iepakojums u.tml. Situācijās, kad šķirotajos atkritumos tiek konstatēts liels neatbilstošu atkritumu piejaukums, piedāvājam namu pārvaldniekam tos pāršķirot vai arī izvest kā nešķirotos sadzīves atkritumus. Ja tiek izvēlēta pēdējā opcija, tad arī dzeltenā konteinera saturs tiek savākts kopā ar zaļā konteinera saturu, kas ir dārgāk,” norāda Liene Rumpane.