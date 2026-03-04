Siliņas slimības dēļ atcelta trešdienas tikšanās ar Rinkēviču
Skatoties Ministru prezidentes Evikas Siliņas publiski pieejamo darba kalendāru, redzams, ka šodien tajā nav norādīts neviens ieraksts. Ņemot vērā, ka trešdienās tradicionāli notiek Ministru prezidentes un Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča tikšanās, portāls Jauns.lv vērsās pie Ministru prezidentes biroja, lai noskaidrotu premjeres šodienas darba kārtību un to, vai tikšanās ar Valsts prezidentu ir plānota.
Ministru prezidentes padomniece komunikācijas jautājumos Anna Ūdre portālu Jauns.lv informēja, ka Ministru prezidentes darba kārtībā no pirmdienas ir atceltas visas klātienes tikšanās, ņemot vērā Ministru prezidentes slimību.
Tāpat tika norādīts, ka Ministru kabineta sēdes pirmdien un otrdien notika attālinātā režīmā.
Savukārt kā portālu informēja Valsts prezidenta padomnieks komunikācijas jautājumos Mārtiņš Drēģeris, ierasti Valsts prezidenta darba kalendārs sastāv no publiskās un nepubliskās dienas kārtības, piemēram, iekšējās darba sanāksmes ar Valsts prezidenta nozares padomniekiem un darba ar dokumentiem. Tāpat ierasti Valsts prezidenta darba kārtību sastāda arī nepubliskās tikšanās, piemēram, regulārās tikšanās ar drošības un tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvjiem.
“Šodien ir arī iepriekš plānots Nacionālo bruņoto spēku vienības apmeklējums,” informēja Drēģeris.