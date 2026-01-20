Ikšķiles iedzīvotāji neapmierināti ar slēgtajiem šķirošanas konteineriem: "Godīgi - ņirgāšanās par šķirošanu"
Ikšķiles iedzīvotāji sociālajos tīklos pauduši sašutumu par atkritumu apsaimniekotāja "Clean R" veiktajām izmaiņām, noslēdzot šķirošanas konteinerus, kas ievērojami apgrūtina šķiroto materiālu ievietošanu, ziņo portāls "Ogrenet".
“Facebook” grupā “Mūsu Ikšķile” iedzīvotāji norāda, ka konteineri ir aizslēgti un atkritumus tajos var ievietot tikai caur speciālām lūkām. Tas rada grūtības, piemēram, ar kartona iepakojumu, kas pirms izmešanas ir jāsadala sīkās strēmelēs. Iedzīvotāji šādu situāciju raksturojuši kā "ņirgāšanos", paužot bažas, ka tas varētu mazināt motivāciju šķirot atkritumus.
“Šodien pārsteidza “Clean R”. Visi šķirošanas konteineri aizslēgti, sašķiroto normāli izmest nevar. Lielākus kartonus jāplēš strēmelēs, lai caur lodziņu izbāztu. Godīgi – ņirgāšanās par šķirošanu,” raksta kāds Ikšķiles iedzīvotāju grupas biedrs.
Vienlaikus diskusijās izskanējis viedoklis, ka stingrāki ierobežojumi ieviesti pašu iedzīvotāju rīcības dēļ. Tiek norādīts, ka atvērtos konteineros bieži tiek izmesti nešķiroti sadzīves atkritumi, liela izmēra priekšmeti, piemēram, mēbeles un riepas, kā arī nesaplacinātas kastes, kas tvertnes ātri piepilda.
Diskusijā aktualizēts arī jautājums par atkritumu izvešanas procesu. Daļa iedzīvotāju pauduši skepsi, apgalvojot, ka šķirotie un nešķirotie atkritumi tiek iekrauti vienā automašīnā. Citi komentētāji gan skaidrojuši, ka specializētais transports bieži ir aprīkots ar atsevišķiem nodalījumiem dažādiem atkritumu veidiem, kas ļaujot tos savākt vienlaicīgi, nesajaucot kopā.