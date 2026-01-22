Jaunajā gadā - jaunas iespējas!
Izmanto šī gada jaunumu – Vakara biļeti atpūtai Līvu Akvaparkā – un izbaudi visas atrakcijas, baseinus, pirtis spa kompleksa siltajā, tropiskajā atmosfērā! Par Vakara biļetes iespējām un finansiālajiem ieguvumiem – šajā rakstā.
Vakara atpūta akvaparkā ir daudz vairāk nekā vienkārši izklaide – tā ir iespēja aizbēgt no ikdienas steigas un iegrimt prieka, adrenalīna un relaksācijas pasaulē. Kad darba diena beigusies un ir laiks sev, akvaparks vakara stundās kļūst par ideālu galamērķi gan ģimenēm, gan pāriem, gan draugu kompānijām.
Pēc pulksten 16.30 akvaparkā valda īpaša noskaņa – mazāk steigas, vairāk komforta un brīvības. Tieši vakarā vari bez garām rindām izmēģināt iespaidīgos un unikālos slidkalniņus, arī Tornado – vienu no lielākajiem šāda veida slidkalniņiem pasaulē, kas tevi ierauj galvu reibinošā virpulī.
Baseini vakaros kļūst īpaši baudāmi. Viļņu baseinā viss rit tik brīvi, un ik pēc 25 minūtēm sākas patīkama jūras vētra ar glāstošiem viļņiem, bet Orinoko upe nesteidzīgi nes cauri visam akvaparkam, aicinot atslābināties un vienkārši ļauties ūdens straumei. Mazākos apmeklētājus priecēs Mammas Papas baseini ar ūdens ezīti un minikalniņu, Kapteiņa Kida zeme ar kuģi, ūdens straumēm un iespaidīgu ūdensgāzi, kas sagādā neviltotu sajūsmu.
Īpašu vērtību vakara apmeklējumam piešķir spa zona. Pirtis, burbuļvannas un siltie atpūtas baseini palīdz atgūt spēkus pēc garas dienas, mazināt spriedzi un ļauj izbaudīt patiesu mieru tropiskā atmosfērā. Iespēja nesteidzīgi baudīt dzērienus baseina bārā padara vakaru vēl patīkamāku.
Ja nepaguvi pavakariņot, bistro Zambezy ir ideāla vieta, kur baudīt gardu maltīti ūdens piedzīvojumu laikā. Tas atrodas akvaparka 3. stāvā virs viļņu baseina un piedāvā patīkamu atmosfēru un plašu ēdienu izvēli. Bistro Zambezy ir pieejams tikai akvaparka apmeklētājiem un strādā līdz pulksten 19.00, ļaujot ērti ieturēt maltīti, nezaudējot atpūtas ritmu. Norēķins notiek, pametot akvaparku.
Velti vakarus relaksācijai Līvu Akvaparkā, izmanto iespēju atpūsties pēcpusdienā no pulksten 16.30 ar īpašu Vakara biļeti. PIRKT ŠEIT
Vakara biļete nozīmē līdz pat 4,5 stundām pilnvērtīgas atpūtas ar piekļuvi visām atrakcijām, baseiniem un spa zonai par draudzīgāku maksu. Tas ir lielisks veids, kā padarīt vakaru īpašu, uzkrāt emocijas un iepriecināt sevi un savus mīļos.
Vakara biļešu cenas
- Bērniem līdz 5 gadu vecumam (ieskaitot) – 10,00 EUR (dienas biļete – 14,00 EUR)
- Bērniem no 6 līdz 13 gadiem – 26,50 EUR (dienas biļete – 31,00 EUR)
- Personām no 14 gadu vecuma – 35,00 EUR (dienas biļete – 39,50 EUR)
- Skolēniem, studentiem un pensionāriem – 32,00 EUR (dienas biļete – 35,50 EUR)
Izvēlies Vakara biļeti Līvu Akvaparkā – iegūsti vairāk komforta, mazāk izmaksu un maksimālu atpūtas prieku!
Ievēro! Vakara biļešu izmantošanas laiks:
no pulksten 16.30 līdz akvaparka darba laika beigām visās nedēļas dienās. Biļetes var nopirkt gan akvaparka kasēs, gan vietnē. Un atceries, ka biļete, kas nopirkta internetā, tiek pieņemta kasē tikai drukātā veidā!
Izmanto iespēju baudīt ūdens atpūtu par īpašu cenu un padari savus vakarus vēl patīkamākus Līvu Akvaparkā!
Līvu Akvaparks – lieliska atpūta!