Latvijas uzbrucējs Oskars Batņa.
Hokejs
Vakar 23:25
Batņa no olimpiskajām spēlēm atgriežas ar trīs rezultatīvām piespēlēm Somijas čempionāta mačā
Latvijas uzbrucējs Oskars Batņa, aizvadot pirmo spēli pēc olimpisko spēļu turnīra, piektdien izcēlās ar trīs rezultatīvām piespēlēm Somijas hokeja čempionāta mačā un palīdzēja Lahti "Pelicans" izcīnīt uzvaru.
"Pelicans" mājās ar rezultātu 4:3 (2:0, 1:1, 1:2) uzvarēja Tamperes "Tappara".
Batņa uz ledus bija 20 minūtes un 15 sekundes, trīsreiz meta pa vārtiem, uzvarēja desmit no 14 iemetieniem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +2.
Šosezon Batņa Somijas līgā 24 spēlēs guvis sešus vārtus un atdevis desmit rezultatīvas piespēles.
Citā spēlē aizsargs Bogdans Hodass asistēja uzvaras vārtu guvumā un tika pie sava pirmā rezultativitātes punkta Somijas augstākajā līgā, kamēr Mikeli "Jukurit" ar citu olimpieti Albertu Šmitu sastāvā mājās ar 5:4 (0:3, 3:1, 2:0) uzvarēja Oulu "Karpat".
"Pelicans" šobrīd ir desmitajā vietā, bet "Jukurit" ieņem 15. pozīciju.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Kuopio "KalPa".