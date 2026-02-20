Ukrainas armija dienvidu pretuzbrukumā atbrīvojusi 300 kvadrātkilometrus, paziņo Zelenskis
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piektdien intervijā ziņu aģentūrai AFP atklājis, ka Ukrainas armija pretuzbrukumā dienvidos atbrīvojusi 300 kvadrātkilometrus Ukrainas teritorijas.
Ukrainas prezidents uzsvēra, ka pat ASV, Ukrainas un Krievijas trīspusējo sarunu laikā, kuru mērķis ir izbeigt Krievijas sākto karu pret Ukrainu, Ukrainas armija atbrīvo savu zemi no ienaidniekiem.
"Es neiedziļināšos detaļās, bet šodien es varu apsveikt mūsu armiju, pirmkārt un galvenokārt visus aizsardzības spēkus, jo līdz šai dienai ir atbrīvoti 300 kvadrātkilometri," intervijā AFP teica Zelenskis. Taču viņš neatklāja, cik ilgā laika periodā šī teritorija ir atbrīvota.
Prezidents uzsvēra, ka Ukraina nezaudē karu. "Jūs nevarat teikt, ka mēs zaudējam karu. Godīgi sakot, mēs to noteikti nezaudējam. Jautājums ir par to, vai mēs uzvarēsim," Zelenskis sacīja AFP žurnālistiem prezidenta pilī Kijivā.
Zelenskis norādīja, ka ASV un Krievija joprojām uzstāj, lai Ukraina atsakās no Donbasa, ja tā vēlas ātri panākt kara izbeigšanu. Ukraina ir vairākkārt noraidījusi prasības izvest savu karaspēku no Donbasa, norādot, ka tas tikai iedrošinātu Krieviju.
Maskava pieprasa, lai Ukraina izved savu karaspēku no Donbasa apgabaliem, tostarp no spēcīgi nocietinātām pilsētām, ko krieviem četru gadu laikā tā arī nav izdevies ieņemt. Maskava arī vēlas, lai tās prettiesiski sagrābtās teritorijas tiktu starptautiski atzītas par Krievijas sastāvdaļu.
Ukraina ir paziņojusi, ka konflikts ir jāiesaldē gar pašreizējo frontes līniju, un noraidījusi vienpusēju spēku atvilkšanu. Kijiva arī paziņojusi, ka neparakstīs vienošanos, kas neatturēs Krieviju no atkārtota iebrukuma.
Krievija ir okupējusi aptuveni 20% Ukrainas teritorijas, bet Kijiva joprojām kontrolē aptuveni piekto daļu Doneckas apgabala.
Intervijā Zelenskis sacīja, ka Ukraina izmantojusi savā labā grūtības, ko Krievijas armijai radījusi atslēgšana no "Starlink" interneta. Jau ziņots, ka Ukrainas Aizsardzības ministrija februāra sākumā vienojās ar ASV uzņēmumu "SpaceX" par nelegālo "Starlink" termināļu atslēgšanu.
Taču Zelenskis atzina, ka arī Ukrainas armijai ir radušās problēmas ar "Starlink" internetu, bet tās ir krietni mazākas nekā Krievijai.
Komentējot Krievijas prasību, lai Ukrainā tiktu sarīkotas vēlēšanas, Zelenskis sacīja, ka Krievija vienkārši grib atbrīvoties no viņa.
Ukrainā vēlēšanu rīkošana atbilstoši konstitūcijai ir atlikta karadarbības un karastāvokļa dēļ. Taču Krievija apgalvo, ka prezidents Zelenskis nav leģitīms līderis un aicina rīkot vēlēšanas.
Zelenskis uzsvēris, ka Ukrainā vēlēšanas būtu iespējams sarīkot tikai pēc kara beigām, esot spēcīgām drošības garantijām no Rietumu sabiedrotajiem. "Kara laikā neviens nevēlas vēlēšanas. Visi baidās no to graujošā efekta," intervijā norādīja prezidents.
Viņš aģentūrai AFP sacīja, ka Kijiva vēlas, lai Eiropas karavīri, ko paredzēts izvietot Ukrainā gadījumā, ja karadarbība apstātos, tiktu izvietoti tuvu pie frontes. "Mēs vēlētos, lai kontingents būtu tuvāk frontes līnijai. Protams, neviens nevēlas stāvēt pirmajā līnijā, un, protams, ukraiņi vēlētos, lai mūsu partneri ir kopā ar mums frontes līnijā," sacīja Zelenskis.