Pasaulē
Vakar 23:47
Tramps sola ASV tirdzniecības partneriem piemērot 10% globālo tarifu
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņoja, ka parakstīs rīkojumu par "10% globālā tarifa" noteikšanu tirdzniecības partneriem, piebilstot, ka tas tiks piemērots papildus jau esošajiem tarifiem.
Tramps paziņoja, ka jaunā nodeva tiks ieviesta saskaņā ar 1974. gada Tirdzniecības likuma 122. pantu, kas piešķir prezidentam pilnvaras noteikt pagaidu tirdzniecības pasākumus, lai risinātu maksājumu bilances problēmas.
Prezidents ar šādu paziņojumu nāca klajā pēc ASV Augstākās tiesas atzinuma, ka Tramps, nosakot virkni muitas tarifu, kas satricināja globālo tirdzniecību, ir pārsniedzis savas pilnvaras. Spriedums neietekmē nozaru nodevas, ko Tramps atsevišķi noteicis tērauda, alumīnija un dažādu citu preču importam.
Augstākās tiesas spriedums apstiprina zemāko instanču tiesu secinājumus, ka Trampa saskaņā ar 1977. gada Starptautisko ārkārtējo ekonomisko pilnvaru likumu noteiktie tarifi ir nelikumīgi.