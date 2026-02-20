Austriju skāris spēcīgs sniegputenis; miruši četri cilvēki
Austriju piektdien skāra spēcīgs sniegputenis, kurā dzīvību zaudēja četri cilvēki, paziņoja amatpersonas.
Sniega vētra izraisīja elektroapgādes traucējumus un haosu satiksmē uz ceļiem.
Lincā gāja bojā 53 gadus vecs vīrietis, kuru nospieda sniega tīrāmā mašīna, kas nogāzās pa pakāpieniem dzīvojamajā kompleksā.
Tikmēr Tiroles reģionā lavīnās dzīvību zaudēja trīs slēpotāji, tostarp kāds vācietis, kura 16 gadus vecais dēls lavīnā guva smagas traumas.
Austrijā šajā ziemas sezonā lavīnās dzīvību zaudējuši jau 18 cilvēki.
Kopš ceturtdienas Austrijā uzsnidzis līdz 40 centimetriem sniega. Vīnes lidosta ziņoja, ka piektdien no rīta bija spiesta uz laiku apturēt visus lidojumus, un arī pēcpusdienā lidostas darbība bija traucēta.
Vīnes apkārtnē šosejas bloķēja sniega sanesumi, iestrēgušas kravas automašīnas un slikta redzamība.
Elektroapgādes uzņēmumi ziņoja par elektroenerģijas padeves pārtraukumiem vairākos dienvidu un austrumu reģionos, tostarp Štīrijā, kur elektrības padeve pārtrūka 30 000 mājokļu.
Spēcīgās snigšanas dēļ arī Slovēnijā elektroapgāde bija traucēta 40 000 mājsaimniecību.