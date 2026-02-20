Šveices kērlingisti izcīna bronzas medaļas.
Šveices vīriešu kērlinga izlase ar skipu Janniku Švalleru piektdien Kortīnā d'Ampeco izcīnīja olimpisko spēļu bronzas medaļas.
Bronzas spēlē Šveice ar 9:1 uzvarēja Norvēģiju ar skipu Mangnusu Ramsfjellu, maču noslēdzot pēc devītā enda.
Sestdien finālā tiksies Kanādas un Lielbritānijas vīriešu kērlinga izlases.
Kanāda ar skipu Bredu Džeikobsu pusfinālā ar rezultātu 5:4 ekstra endā uzvarēja Norvēģiju, bet Lielbritānija ar skipu Brūsu Mautu ar 8:5 bija pārāka pār Šveici.
Šveices kērlingisti uzvarēja visās grupas spēlēs.
Iepriekšējās olimpiskajās spēlēs vīriešu kērlinga turnīrā triumfēja Zviedrija, sudrabs tika Lielbritānijai, bet bronzas medaļas izcīnīja Kanādas komanda.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.