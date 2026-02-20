Alžīriešu boksere Imane Helifa paziņojusi, ka viņai ir SRY gēns
Alžīrijas boksere Imane Helifa franču sporta medijam "L'Équipe" atzinusi, ka viņai ir SRY gēns, un viņa veikusi manipulācijas, lai pazeminātu testosterona līmeni asinīs un varētu piedalīties sacensībās.
Olimpiskā čempione boksā, kuras āriene un fiziskās dotības kļuvušas par plaši apspriestām tēmām sabiedrībā, medijam apstiprinājusi, ka pirms Parīzes olimpiskajām spēlēm 2024. gadā veikusi hormona terapiju, lai pazeminātu testosterona līmeni asinīs. Tomēr viņa atkārtoti uzsvēra, ka ir sieviete un nav "transpersona". Jāatgādina, ka Helifa olimpiādē triumfēja boksā svara kategorijā līdz 66 kilogramiem.
"Man ir sieviešu hormoni. Un cilvēki to nezina, bet esmu lietojusi hormonu terapiju, lai pazeminātu savu testosterona līmeni sacensībām," intervijā, kas publicēta 4. februārī sacīja 26 gadus vecā sportiste. Tāpat viņa apstiprināja, ka viņai ir SRY gēns, kas atrodas Y hromosomā un norāda uz vīrišķību. "Jā, un tā tas ir izveidojies dabiski," viņa teica, piebilstot, ka viņu uzrauga ārstu un citu speciālistu komanda.
"Lai sagatavotos Parīzes spēļu kvalifikācijas turnīram, kas notika Dakārā, es pazemināju savu testosterona līmeni līdz nullei," apstiprināja sportiste.
Pēc uzvaras olimpiskajās spēlēs Helifu publiski kritizēja vairākas sabiedrībā zināmas personas, tai skaitā "Harija Potera" grāmatu sērijas autore Džoanna Roulinga un ASV prezidents Donalds Tramps. Helifa norādīja, ka ļaunu prātu uz šīm personām netur, tomēr uzsvēra, ka neviens nedrīkst sagrozīt patiesību.
"Es cienu visus, un es cienu arī Trampu, jo viņš ir Amerikas Savienoto Valstu prezidents. Tomēr viņš nedrīkst sagrozīt patiesību. Es neesmu transpersona, es esmu sieviete. Mani audzināja kā sievieti, es uzaugu kā sieviete, cilvēki manā ciemā mani vienmēr ir pazinuši kā sievieti," sacīja Kelifa.
Pēc izskanējušajām runām par Helifas dzimumu Pasaules Boksa federācija noteikusi, ka 2028. gada olimpiskajās spēlēs viņai būs jāpiekrīt obligātajai dzimuma pārbaudei. Alžīriete norādījusi, ka nebaidās veikt šīs analīzes, ja tas nepieciešams un norādīja, ka viņa tādas ir veikusi jau ieptiekš. "Nākamajās spēlēs, ja man būs jāveic pārbaude, es to darīšu. Man ar to nav problēmu. Es jau iepriekš esmu veikusi šo pārbaudi. Esmu sazinājusies arī ar Pasaules Boksa federāciju, un nosūtījusi viņiem savas medicīniskās kartes, hormonu testus, visu. Bet es neesmu saņēmusi no viņiem nekādu atbildi. Es neslēpjos, es neatsakos no pārbaudēm," pauda sportiste.
"Mums visiem ir atšķirīga ģenētika, atšķirīgs hormonu līmenis. Es neesmu transpersona. Atšķirības manā ķermenī ir veidojušās dabiski. Tāda es esmu. Es neesmu neko darījusi, lai mainītu to, kā daba mani ir radījusi. Tāpēc es nebaidos no testiem," pauda sportiste. "Es vēlos... kļūt par pirmo cilvēku Alžīrijas vēsturē, kurš veiksmīgi aizstāvēs savu olimpisko titulu," viņa norādīja.
Kas ir SRY gēns?
Kā zināms, cilvēkiem ir X un Y hromosomas, kas nosaka, vai cilvēks attīstīsies kā vīrietis vai sieviete. Meitenēm un sievietēm parasti ir divas X hromosomas (46, XX kariotips), savukārt zēniem un vīriešiem parasti ir viena X hromosoma un viena Y hromosoma (46,XY kariotips).
Saskaņā ar ASV Nacionālās medicīnas bibliotēkas datiem, SRY gēns ir kodējoša informācija DNS molekulā, kas norāda šūnai, kā veidot konkrētu olbaltumvielu. SRY gēns, kas atrodas uz Y hromosomas, saistās ar specifiskām DNS daļām un aktivizē citus gēnus, kas atbildīgi par vīriešu dzimumorgānu attīstību. Piemēram, SRY olbaltumviela aktivizē gēnu, kas izraisa testosterona ražošanu, kas savukārt veicina vīriešu dzimumorgānu, piemēram, sēklinieku, attīstību un novērš sieviešu dzimumorgānu (piemēram, dzemdes un olvadu) veidošanos.
Ārkārtīgi retos gadījumos SRY gēns var nonākt arī uz X hromosomām, līdz ar to var būt novērojams arī bioloģiskām sievietēm. Šādā gadījumā sievietei ar XX kariotipu var būt SRY gēns, un viņai attīstīsies vīriešu dzimuma iezīmes, piemēram, sēklinieki, lai gan viņai ir tikai divas X hromosomas. Tas var novest pie stāvokļa, ko sauc par 46,XX sēklinieku dzimuma attīstības atšķirību, kur indivīds ģenētiski ir sieviete, bet attīsta vīrieša dzimuma pazīmes.