“Lidl” samazina cenas uzkodām
Mazumtirgotājs “Lidl” samazina regulārās cenas vairākiem populāriem uzkodu produktiem. Zemākas cenas “Lidl” veikalos turpmāk būs arī riekstu produktiem, čipsiem, popkornam un dažādām sēklām. Regulāro cenu samazinājums – līdz pat vienam eiro lētāk.
““Lidl” turpina stiprināt savu līderpozīciju mazumtirdzniecības nozarē, piedāvājot klientiem kvalitatīvus produktus par pieejamām cenām. Prieks redzēt, ka ledus ir sakustējies un mūsu paraugam samazināt regulārās cenas ikdienā bieži lietotām precēm seko arī citi mazumtirgotāji,” saka Zane Neļķe, “Lidl Latvija” Komunikācijas komandas vadītāja.
Uzņēmums ir samazinājis pamata cenas iecienītiem uzkodu produktiem, tostarp privātā zīmola “Snack Day” kartupeļu čipsiem ar dažādām garšām, kukurūzas čipsiem un popkornam, kā arī “Alesto” riekstiem un sēklām, tai skaitā mandelēm, Indijas riekstiem, zemesriekstiem (gan ar garšvielām, gan maisījumos), kā arī ķirbju sēklām. Cenu samazinājums ir ievērojams – no 20 centiem līdz pat vienam eiro lētāk par iepakojumu.
Šis cenu samazināšanas solis ir īpaši nozīmīgs, ņemot vērā, ka kopējais cenu līmenis Latvijā turpina pieaugt. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, pērn pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas palielinājās par 4,2%, bet, piemēram, riekstu un žāvēto augļu kategorijā gada inflācija sasniedza pat 11,9%. “Lidl”, neskatoties uz šīm tendencēm, atrod veidus, kā samazināt tieši regulārās, ikdienas cenas un padarīt pirkumus izdevīgākus.
Lētākais pārtikas grozs Latvijā jau 4 mēnešus
“Lidl” mērķis ir nodrošināt godīgu cenu katru dienu – bez mākslīgiem uzcenojumiem, bez sarežģītām akciju shēmām un bez īslaicīgiem trikiem. Samazinot regulārās cenas, uzņēmums sniedz pircējiem stabilu un ilgtermiņā uzticamu ieguvumu. Šī cenu politika ļauj pircējiem iepirkties vienkārši un paredzami – zinot, ka izdevīgākās cenas nav jāgaida tikai “īpašajās dienās”, bet tās ir pieejamas katru dienu.
“Lidl” apņemšanos piedāvāt kvalitatīvus produktus par iespējami zemākām cenām apliecina arī neatkarīgi pētījumu dati. Saskaņā ar jaunāko, janvārī veikto “Seenext” tirgus pētījumu, “Lidl” jau četrus mēnešus pēc kārtas piedāvā lētāko pārtikas grozu Latvijā, attiecīgi mazumtirgotājs ir atzīts par lētāko veikalu tīklu Latvijā.
Cenu samazināšana turpināsies
“Lidl” regulāri pārskata un pielāgo produktu cenas, lai ikdienā bieži izmantotās preces pircējiem kļūtu vēl pieejamākas. Tas attiecas gan uz ikdienas pārtikas precēm, gan mājsaimniecības produktiem.
Jau ziņots, ka gada sākumā “Lidl” ievērojami samazināja cenas “Cien” kosmētikai un citiem privāto preču zīmolu higiēnas un mājsaimniecības produktiem, savukārt pagājušajā nedēļā ziņoja par cenu samazinājumu plašam kafijas produktu klāstam, kā arī atlasītām tējām, kakao, piena produktiem, banāniem un gaļas izstrādājumiem. Taču pērnā gada nogalē tika samazinātas regulārās cenas sviestam, apelsīnu sulai, sieram “Gouda”, UHT pienam.