Kompensācija par ziedojumu - policijā saistībā ar biedrību “Tev” sākts kriminālprocess
Tūkstoš eiro par ziedotu mašīnu – šādu absurdu “de facto” izgaismoja pērn, atklājot, kā biedrība “Tev”, kas apņēmās dzērājšoferiem konfiscētās mašīnas nogādāt no Latvijas uz Ukrainu, par to pašiem palīdzības saņēmējiem – ukraiņiem – prasījusi naudu. Pēc “de facto” izgaismotā šim tematam pievērsās arī Valsts policija (VP).
Policija sāka kriminālprocesu
30. jūnijā policija sāka resorisko pārbaudi par to, ka labdarības organizācija, biedrība “Tev”, sniedzot ziedojumu - aizvedot šeit konfiscētos auto uz Ukrainu, otrai pusei par to prasījusi kompensāciju. Četrus mēnešus vēlāk, pārbaudei noslēdzoties, policija sāka kriminālprocesu. “Šobrīd kriminālprocess kvalificēts saskaņā ar Krimināllikuma 177. panta 3. daļu, kas ir par krāpšanu lielā apmērā vai ja to ir izdarījusi organizēta grupa,” norāda VP sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Simona Grāvīte. Šobrīd turpinās izmeklēšana, tādēļ policija plašākus komentārus nesniedz.
Kas zināms?
Pirmos signālus par to, ka biedrība “Tev” prasījusi naudu palīdzības saņēmējiem, “de facto” saņēma pagājušā gada 12. jūnijā. Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu Latvijā dzērājšoferiem konfiscētās mašīnas Ukrainai var nodot tikai bez atlīdzības.
Lai pārliecinātos par sākotnēji saņemto informāciju, “de facto” veica žurnālistisku eksperimentu un sarunāja, ka Ukrainas armijas labā strādājošais Jaroslavs piezvanīs biedrības pārstāvei Amelai Al-Asbahi un interesēsies par iespēju saņemt auto.
Sarunā ar Jaroslavu viņa atbildējusi: "Mēs aprēķinājām, ka mūsu izdevumi ir 1000 eiro par vienu automašīnu. Un mēs lūdzam kompensāciju par degvielu, lai turp aizvestu [mašīnu]. (..) Un vajag arī apdrošināšanu uztaisīt obligāti. Arī tie ir mūsu izdevumi. Tur vēl kaut kas jālabo, tur jāpērk detaļas. Dažreiz šīs automašīnas nemaz neatrodas Rīgā. Piemēram, mēs esam Rīgā, bet automašīna ir kaut kur ārpus Rīgas. Mums ir jāpērk treileris vai jāīrē, jāved šīs mašīnas. Īsāk sakot, izdevumi visu laiku. Un mēs varam tikai nodot tālāk, ja kompensē šīs izmaksas, kas ir apmēram 1000 eiro."
Pērn jūnijā intervijā Al-Asbahi naudas prasīšanu Ukraina pusē nenoliedza. Taču biedrības skaidrojumi pēc šīs intervijas vairākkārt mainījās.
Izveidoja ētikas komisiju; neatklāj, kas tajā strādā
Sākumā situāciju skaidrot pats pieteicās biedrības valdes loceklis Miks Duburs. Taču viņš ātri pārdomāja un atsūtīja rakstisku atbildi. Tajā biedrība pauda: “(Auto) nogādāšanas process maksā naudu – degviela, remonti, apdrošināšana, dzīvošana, atpakaļceļš utt. To nesedz ne valsts, ne pilnībā ziedojumi, ko saņemam Latvijā. Tādēļ, kad tas nepieciešams, mēs lūdzam palīdzību dažādiem fondiem ASV, Eiropā un arī Ukrainā. Tas nav pienākums – tas ir vispār pieņemts sadarbības veids starp labdarības organizācijām.” Viņš arī pauda, ka visiem, tostarp arī Nodrošinājuma Valsts aģentūrai (NVA) tas esot zināms. Tieši NVA atbild par dzērājšoferiem konfiscēto mašīnu nodošanu biedrībām. Taču biedrība “Tev” par savu darbības stilu NVA informēja jau pēc "de facto" intereses.
Vēl vēlāk, pagājušā gada 1. jūlijā, biedrība izsūtīja preses paziņojumu medijiem. Tajā biedrība noliedza, ka prasījusi finansiālu atbalstu no palīdzības saņēmējiem. Šis apgalvojums gan ir pretrunā ar “de facto” rīcībā esošo informāciju. Šeit vērts arī uzsvērt – visa "de facto" rīcībā esošā informācija par to, ka biedrība par konfiscētajām mašīnām Ukrainā prasa naudu, saistās ar Al-Asbahi. Nav zināms, vai un ko par to zināja pārējie biedrības pārstāvji.
Vēl biedrība norādīja, ka tā izveidojusi ētikas komisiju, kuras uzdevums būs izvērtēt ienākošo ziedojumu atbilstību organizācijas vērtībām. Pati biedrība šoreiz komunicēt piekrita tikai rakstiski un ar sava advokāta Gata Dirnēna starpniecību. Biedrība neatklāj, kas šajā komisijā strādā un ko tā līdz šim izvērtējusi. “Biedrība ir izvērtējusi virkni jautājumus un apstākļus un nonākusi līdz noteikta rakstura secinājumiem. Biedrībai ir viedoklis arī par turpmāko rīcību, kuru realizēs neatkarīgi no Jūsu jautājumu esamības vai neesamības,” raksta Dirnēns.
NVA ar biedrību “Tev” nesadarbojas
Sākumā dzērājšoferiem konfiscētās mašīnas uz Ukrainu aizgādāja tikai tā saucamais tviterkonvojs jeb biedrība “Agendum”. Vēlāk NVA sāka sadarbību ar vēl citām nevalstiskajām organizācijām. Sadarbību ar biedrību “Tev” sāka pēc tam, kad biedrība pati to bija lūgusi Iekšlietu ministrijai.
Aizvadītajā vasarā NVA sadarbību pārtrauca. “Sākās resoriskā pārbaude un attiecīgi tika pārtraukta sadarbību. Tas bija mūsu iestādes lēmums,” pauž NVA sabiedrisko attiecību pārstāve Sofija Upatniece.
“Resoriskās pārbaudes noslēgšanās ar kriminālprocesa uzsākšanu acīmredzami liecina par to, ka ir pamats šī procesa uzsākšanai. Iespējams, potenciāli par šo noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu. Vēl jāatzīmē arī, protams, ka kriminālprocesa ietvaros var veikt arī speciālās izmeklēšanas darbības, kuras nepieļauj citas [izmeklēšanas] stadijas. [Kriminālprocess] arī varbūt ir nepieciešams arī vairāku pierādījumu iegūšanai un nostiprināšanai par to, vai ir, vai nav noticis noziedzīgs nodarījums,” norāda iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV).
“De facto” vairākas reizes NVA lūdza iespēju iepazīties ar dokumentiem, kuros uzrādīti auto saņēmēji Ukrainā. Tas ļautu saprast, cik daudziem palīdzības saņēmējiem biedrības pārstāve norādīja, ka auto sūtīs uz Ukrainu, ja kompensēs tūkstošs eiro, kā arī – vai kāds šo summu samaksāja. Taču NVA kriminālprocesa laikā šo informāciju nesniedz.
Advokāts: biedrībai piemērošot cietušā statusu
No biedrības advokāta rakstiskās atbildes izriet, ka viņu ieskatos biedrībai krimināllietā tikšot noteikts cietušā statuss. “Saskaņā ar šī brīža biedrības rīcībā esošajiem procesa virzītāja paziņojumiem tiek apgalvots par to, ka šobrīd kriminālprocesa materiāli vēl nesaturot ziņas par to, ka biedrībai šajā kriminālprocesā būtu piemērojams cietušā statuss. Ņemot vērā biedrības rīcībā esošās ziņas, mūsuprāt, tuvākajā laikā šai situācijai ir būtiski jāmainās un biedrībai tiks noteikts cietušā statuss,” raksta Dirnēns. Tāpat arī viņš atzīmē, ka “kriminālprocesa uzsākšanas fakts pēc būtības neko nenozīmē.” “Kriminālprocesu var uzsākt arī tad, ja ziņas satur informāciju par iespējamu notikušu noziedzīgu nodarījumu un tās ir iespējams pārbaudīt tikai ar kriminālprocesa līdzekļiem un metodēm,” turpina advokāts.
Konfiscētās mašīnas joprojām turpina nogādāt uz Ukrainu
Pagaidām sadarbību ar biedrību “Tev” iepauzējusi arī Rīgas dome (RD), kas vairākkārt biedrībai piešķīrusi auto nogādāšanai uz Ukrainu. Starp domi un biedrību “Tev” bija arī simt tūkstošu eiro vērts sadarbības līgums par patvertnes izbūvi Ukrainas pilsētā Čerņihivā. Šobrīd aktīvu sadarbību starp domi un biedrību nav. “Pēdējie līgumi, kas tika slēgti par atbalsta sniegšanu caur biedrību “Tev” Ukrainas civiliedzīvotājiem, bija pagājušā gada agrā pavasarī, iepriekšējā sasaukumā vēl. Bija sadarbības līgums par patvertnes izveidi Čerņihivā. Cik man zināms, patvertne ir izveidota,” norāda RD mērs Viesturs Kleinbergs (“Progresīvie”).
Latvija turpina dzērājšoferiem konfiscēto auto nogādāšanu uz kara plosīto zemi. Vēl šonedēļ Ministru kabinets apstiprināja divdesmit viena transportlīdzekļa nodošanu bez atlīdzības Ukrainai. Auto uz Ukrainu uzticēja nogādāt trīs nevalstiskajām organizācijām – biedrībai “Agendum”, biedrībai “Tavi draugi” un fondam “Entrepreneurs for Peace”.