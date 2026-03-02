FOTO: “Lielais Kristaps” sadalīts: galvenās atzinības “Tumšzilajam evaņģēlijam” un “Tīklā. TTT leģendas dzimšanai”

Spožākie Latvijas kino mirkļi vienuviet – aizvadīts “Lielais Kristaps 2025”
Svētdien, 1. martā, Rīgas Kongresu namā norisinājās prestižās Nacionālās kino balvas “Lielais Kristaps” apbalvošanas ceremonija, kurā godinātas aizvadītā gada labākās latviešu filmas un izcilākie kino profesionāļi, kā arī tika pasniegtas īpašās balvas.
Nacionālā kino balva "Lielais Kristaps" kā gada labākajai filmai piešķirta režisora Oskara Rupenheita darbam "Tumšzilais evaņģēlijs", bet labākās pilnmetrāžas spēlfilmas tituls ticis režisora Dzintara Dreiberga lolojumam "Tīklā. TTT leģendas dzimšana", informēja nacionālās kino balvas "Lielais Kristaps" mediju pārstāve Inga Zālīte.
Abu minēto filmu komandas "Lielā Kristapa" ceremonijā katra tika pie piecām balvām.
"Tumšzilā evaņģēlija" režisors Rupenheits apbalvots kā gada labākais spēlfilmas režisors, Raitis Stūrmanis ticis pie labākā galvenās lomas aktiera titula, Elīna Gaugere atzīta par labāko grima mākslinieci, bet Toms Jansons - par labāko mākslinieku.
Savukārt filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" galvenās lomas atveidotāja Agnese Budovska tikusi pie labākās galvenās lomas aktrises titula. Par veikumu šajā filmā apbalvota arī Sandra Sila kā labākā kostīmu māksliniece un Aleksandrs Vaicahovskis kā labākais skaņu režisors. Vēl filma saņēmusi portāla "LSM" skatītāju balvu.
Pie trim "Lielajiem Kristapiem" tikuši mākslinieki par darbu režisores Alises Zariņas filmā "Nospiedumi" - Leonarda Ķestere un Gatis Maliks apbalvoti kā labākā otrā plāna aktrise un labākais otrā plāna aktieris, bet Armands Začs balvu saņēmis kā labākais montāžas režisors.
Tāpat trīs "Lielie Kristapi" piešķirti brāļu Laura un Raita Ābeļu filmas "Dieva suns" komandai. Ivo Briedis, Raitis Ābele, Lauris Ābele un Harijs Grundmanis par darbu pie šīs filmas atzīti par labākajiem scenāristiem, bet brāļi Ābeles - par labākajiem animācijas filmas režisoriem, savukārt Harijs Grundmanis "Lielo Kristapu" saņēmis kā labākais animācijas filmas mākslinieks.
Divus "Lielos Kristapus" saņēmuši režisores Lailas Pakalniņas filmas "Putnubiedēkļi" veidotāji - Māris Maskalāns atzīts par labāko dokumentālās filmas operatoru, bet Pauļus Kilbausks un Vigints Kisevičs apbalvoti kā labākie komponisti par filmas skaņu celiņu.
Mārtiņš Jurēvics par darbu pie Signes Birkovas filmas "Lotus" atzīts par labāko spēlfilmas operatoru, kā arī filma saņēmusi "LMT grupas" eksporta specbalvu.
Par gada labāko īsmetrāžas filmu atzīta Aivara Šaicāna un Jēkaba Okonova "Žļurga".
Jura Podnieka vārdā dēvētā balva "Labākā pilnmetrāžas dokumentālā filma", kuru atbalsta "Hannu Pro", piešķirta Kristas Burānes filmai "Visi putni skaisti dzied".
Par labāko daudzsēriju filmu atzīta režisoru Jura Kursieša, Rūdolfa Gediņa, Ances Strazdas, Artūra Zepa, Roberta Kuļenko un Jāņa Ābeles seriāla "Kolektīvs" otrā sezona.
"Lielais Kristaps" kā labākajai mazākuma kopražojuma filmai piešķirts norvēģu režisores Janikes Askevoldas spēlfilmai "Solomamma". Kā liecina informācija Nacionālā kino centra interneta mājaslapā, šīs filmas Latvijas producents ir studija "Mistrus Media" ar Inesi Boku-Grūbi un Gintu Grūbi. No Latvijas puses pie filmas veidošanas strādājuši arī komponists Kārlis Auzāns un pēcapstrādes kompānija "BB Post House".
Par aizvadītā gada labāko debijas filmu atzīta Ivetas Auniņas "Jātnieka balss".
Kā labākajai studentu filmai "Lielais Kristaps" piešķirts režisores Līvas Kleperes veikumam "Manas pirmās bēres".
Labākā dokumentālās filmas režisora tituls ticis Elizabetei Gricmanei un Ramunei Rakauskaitei par filmu "Mākslas darbi rodas mokās".
Savukārt Starptautiskās kino kritiķu "Fipresci" Latvijas nodaļa balva tika piešķirta režisoram Andrejam Brīvulim par animācijas filmu "Tīrība".
Balvu par mūža ieguldījumu filmu mākslā saņēma kaskadieris Uldis Jānis Veispals par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kino attīstībā vairāk nekā 50 gadu garumā.
Šogad balvai bija pieteiktas 85 filmas, no kurām nominācijas saņēma 36. Visvairāk - 16 nominācijas - ieguva režisores Birkovas spēlfilma "Lotus". 13 nominācijas saņēma filma "Tīklā. TTT leģendas dzimšana", bet pa desmit nominācijām - spēlfilmas "Mūžīgi jauni" un "Nospiedumi". Animācijas filmu vidū līdere ar astoņām nominācijām bija filma "Dieva suns", savukārt dokumentālo filmu kategorijā ar septiņām nominācijām izcēlās filma "Visi putni skaisti dzied".
Laureātus noteica starptautiska žūrija sešu profesionāļu sastāvā, pārstāvot pieredzi režijā, producēšanā, filmu izplatīšanā un mediju vadībā.
Balvas tika pasniegtas svētdienas vakarā Rīgas Kongresu namā, bet "Lielā Kristapa" kino programma turpināsies līdz 5. martam, piedāvājot plašu filmu un pasākumu klāstu.