Bērns aptur svešu auto un novērš plašāku ugunsnelaimi; VUGD atzīmē arī garāmbraucēju rīcību
Sajūtot sadūmojumu un pamanot ugunsgrēku, kāds bērns piektdien apturējis garāmbraucošu auto un ar pieaugušo palīdzību izsaucis glābējus, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Izsaukumu, kurā izšķiroša bija bērna pareiza rīcība, izceļoties ugunsgrēkam viņa mājoklī, VUGD izcēlis diennakts notikumu kopsavilkumā.
Sajūtot sadūmojumu un pamanot ugunsgrēku, bērns devās ārā no mājas, apturēja garām braucošu automašīnu un informēja par to, ka mājās ir izcēlies ugunsgrēks. VUGD atzīmē arī garāmbraucēju rīcību, neesot vienaldzīgiem un apstājoties, kad pamanīja bērnu, kas izmisīgi vēlējās viņiem ko pateikt.
Uzklausot bērna stāstīto, pieaugušie piezvanīja uz 112, pēc tam devās iekšā ēkā. Degšana norisinājās nelielā platībā, tāpēc viņi ar ugunsdzēsības aparātiem sāka dzēšanas darbus līdz brīdim, kad ieradās ugunsdzēsēji.
VUGD aicina vecākus ar bērniem pārrunāt pareizu rīcību, ja mājoklī izceļas ugunsgrēks. Bērnam ir jāizstāsta, ka svarīgākais ugunsgrēka gadījumā ir doties ārā no ēkas vai tālāk no degšanas un sadūmojuma un glābt sevi, nekādā gadījumā nevajag slēpties. Bērnam redzamā vietā mājoklī var novietot zīmīti ar telefona numuru 112, uz kuru zvanīt, ja notikusi nelaime.
Līdzās tam svarīgi, lai bērni zinātu, ka palīdzību var meklēt arī pie pieaugušajiem.
Latvijā piektdien ugunsgrēkos cietuši pieci cilvēki
Piektdienas vakarā saņemts izsaukums uz Paula Stradiņa ielu Ventspilī, kur četrstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas 20 kvadrātmetru platībā.
Ugunsdzēsēji no ēkas augšējiem stāviem izglāba septiņus cilvēkus, no kuriem trīs bija cietuši un tika nodoti mediķiem. Vēl viens cilvēks tika evakuēts no ēkas pirmā stāva, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Piektdienas rītā saņemts izsaukums uz Transporta ielu Daugavpilī, kur dega garāža ar piebūvētu saimniecības ēku 45 kvadrātmetru platībā. Dzēšanas darbu laikā cieta glābējs.
Vakar arī saņemts izsaukums uz Nīcas pagastu, kur vienstāva dzīvojamajā mājā bija izcēlies ugunsgrēks. Notikuma vietā konstatēts, ka dzīvojamās mājas apkures telpā deg siltumizolācija. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās cilvēks, kurš bija cietis un tika nodots mediķiem.
Ņemot vērā, ka mājoklī nebija uzstādīts dūmu detektors, ugunsdzēsēji mājokļa iemītniekiem to uzdāvināja.
Piektdienas vakarā VUGD saņēma izsaukumu uz Lubānas ielu Rīgā, kur divstāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā dega starpstāvu pārsegums un sienu konstrukcijas 30 kvadrātmetru platībā, otrā stāva pārsegums un sienu konstrukcijas 20 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās četri cilvēki, vēl piecus evakuēja ugunsdzēsēji.
Viens no vakar dzēstajiem ugunsgrēkiem izcēlās no bez uzraudzības atstātām iedegtām svecēm adventes vainagā. Cilvēks bija aizdedzis sveces un atstājis mājokli.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 57 izsaukumus - 16 uz ugunsgrēku dzēšanu, 24 uz glābšanas darbiem, bet 17 izsaukumi bija maldinājumi.