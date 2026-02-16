Valsts Drošības dienests ir informēts par Latvijas hokeja leģendas darbībām Krievijā
Valsts drošības dienests (VDD) ir informēts par Latvijas hokeja izlases visu laiku rezultatīvākā spēlētāja Leonīda Tambijeva kļūšanu par Kontinentālas hokeja līgas (KHL) komandas "Sanktpēterburgas SKA" treneri.
VDD apliecināja, ka dienests ir informēts par šīs personas aktivitātēm. Vienlaikus dienests nekomentēja konkrētu personu pilsonības jautājumus. VDD vērsa uzmanību, ka saskaņā ar Pilsonības likumu Latvijas pilsonību iespējams atņemt tikai personām, kuras pilsonības atņemšanas gadījumā nekļūst par bezvalstniekiem, proti, personām, kuras papildus Latvijas pilsonībai ieguvušas kādas citas valsts pilsonību. Dienests katru gadījumu vērtē individuāli.
VDD pievērš pastiprinātu uzmanību Latvijas valstspiederīgajiem, kuriem ir saiknes ar agresorvalsti Krieviju. Konstatējot personu radītu apdraudējumu Latvijas nacionālajai drošībai, VDD izmanto dažādus instrumentus to radītā apdraudējuma novēršanai.
Jau ziņots, ka saskaņā ar Pilsonības likumu, Latvijas pilsonību atņem, ja cilvēks sniedzis būtisku finansiālu, materiālu, propagandisku, tehnoloģisku vai cita veida atbalstu valstīm vai personām, kuru darbība grauj vai apdraud demokrātisku valstu teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību vai konstitucionālo iekārtu, tai skaitā īstenots genocīds, noziegums pret mieru, cilvēci vai kara noziegumu, vai arī pats Latvijas pilsonis ir piedalījusies šādu darbību veikšanā. Latvijas pilsonību var atņemt, ja konkrētais cilvēks nekļūst par bezvalstnieku.
Informāciju par to, ka Latvijas pilsonis veicis kādu no minētajām darbībām, sniedz valsts drošības iestādes.
Tambijevs jau vairākus gadus strādā par treneri Krievijā. Kopš 2021. gada viņš bija KHL kluba Vladivostokas "Admiral" galvenais treneris.
Jau 2022. gadā pēc Krievijas sāktā plašā iebrukuma Ukrainā VDD redzeslokā ir nonākuši tie Latvijas sportisti, treneri un apkalpojošā personāla darbinieki, kuri karjeru grib turpināt Krievijā. Turklāt došanās uz Krieviju ir saistīta arī ar paaugstinātiem izlūkošanas un vervēšanas riskiem.