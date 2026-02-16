Kanādiete izcīna zeltu frīstaila slēpošanā "Big Air" disciplīnā, liedzot ķīnietei aizstāvēt savu titulu
Kanādas sportiste Meganda Oldema pirmdien izcīnīja zelta medaļu olimpisko spēļu sacensībās frīstaila slēpošanā "Big Air" disciplīnā.
Kanādiete izcīna zeltu frīstaila slēpošanā "Big Air" disciplīnā, liedzot ķīnietei aizstāvēt savu titulu

Kanādas sportiste Meganda Oldema pirmdien izcīnīja zelta medaļu olimpisko spēļu sacensībās frīstaila slēpošanā "Big Air" disciplīnā, liedzot ķīnietei Eilīnai Gu uzvarēt otrajā Olimpiādē pēc kārtas.

Finālā sportistes izpildīja trīs lēcienus, rezultātu veidojot divu labāko lēcienu summai. Oldema jau pēdējo lēcienu izpildīja olimpiskās čempiones statusā ar 180,75 punktiem, taču tas netika ieskaitīts. Kanādiete šajās olimpiskajās spēlēs izcīnīja arī bronzu sloupstailā, kurā piekāpās šveicietei Matildei Gremo un Gu.

Pekinas olimpisko spēļu čempione Gu sacensības noslēdza ar 179 punktiem, bet bronzu izcīnīja itāliete Flora Tabanelli ar 178,25 punktiem. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.

