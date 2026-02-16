Kanādas sportiste Meganda Oldema pirmdien izcīnīja zelta medaļu olimpisko spēļu sacensībās frīstaila slēpošanā "Big Air" disciplīnā.
Šodien 23:11
Kanādiete izcīna zeltu frīstaila slēpošanā "Big Air" disciplīnā, liedzot ķīnietei aizstāvēt savu titulu
Kanādas sportiste Meganda Oldema pirmdien izcīnīja zelta medaļu olimpisko spēļu sacensībās frīstaila slēpošanā "Big Air" disciplīnā, liedzot ķīnietei Eilīnai Gu uzvarēt otrajā Olimpiādē pēc kārtas.
Finālā sportistes izpildīja trīs lēcienus, rezultātu veidojot divu labāko lēcienu summai. Oldema jau pēdējo lēcienu izpildīja olimpiskās čempiones statusā ar 180,75 punktiem, taču tas netika ieskaitīts. Kanādiete šajās olimpiskajās spēlēs izcīnīja arī bronzu sloupstailā, kurā piekāpās šveicietei Matildei Gremo un Gu.
The winning moment 🤩— TNT Sports (@tntsports) February 16, 2026
Megan Oldham takes home gold in the Women’s Freeski Big Air 🥇 pic.twitter.com/UVGPBB3HpB
Pekinas olimpisko spēļu čempione Gu sacensības noslēdza ar 179 punktiem, bet bronzu izcīnīja itāliete Flora Tabanelli ar 178,25 punktiem. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.