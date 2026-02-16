Komandu sacensībās tramplīnlēkšanā ar slēpēm uzvaru izcīna Austrijas sportisti

Austrijas tramplīnlēcēji ar slēpēm pirmdien izcīnīja zelta medaļas olimpisko spēļu komandu sacensībās, kas snigšanas dēļ tika apturētas pēdējās, trešās kārtas laikā.
Zelta godalgas tramplīnlēkšanā ar slēpēm komandu sacensībās pirmdien izcīnīja Austrijas sportisti.
Balstoties uz rezultātiem divās aizvadītajās kārtās, zelta medaļas izcīnīja Jans Hērls un Štefans Embahers ar 568,7 punktiem. Hērlam bija 137,5 un 128 metru tāli lēcieni, bet Embahers lēca 132 un 139 metru tālumā, austriešiem uzvarot abās kārtās.
Poļi Pāvels Vaseks un Kacpers Tomasjaks sacensības noslēdza ar 547,3 punktiem, bet norvēģi Juhans Andrē Forfangs un Kristofers Ēriksens Sundāls tika pie 538 punktiem, tikai par 0,3 punktiem pārspējot vāciešus Andrēasu Velingeru un Filipu Raimundu. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.