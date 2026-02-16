41 gadu vecā Meiersa-Teilore (pa kreisi) uzvarēja tikai vienā no četriem braucieniem, taču ar to pietika zelta medaļas izcīnīšanai.
Citi sporta veidi
Vakar 23:31
Bobslejiste Meiersa-Teilore savās piektajās olimpiskajās spēlēs izcīnījusi savu pirmo zeltu
ASV bobslejiste Elana Meiersa-Teilore, startējot savās piektajās olimpiskajās spēlēs, pirmdien Kortīnā d'Ampeco izcīnīja zelta godalgu monobobsleja sacensībās un pirmo reizi karjerā kļuva par olimpisko čempioni.
41 gadu vecā Meiersa-Teilore uzvarēja tikai vienā no četriem braucieniem, taču ar to pietika zelta medaļas izcīnīšanai. Vicečempione Laura Nolte no Vācijas viņai zaudēja tikai četras sekundes simtdaļas, bet ASV pārstāvošā kanādiete Kailija Ārmbrastere-Hamfrīsa no savas komandas biedrenes atpalika 0,12 sekundes.
Pirms četriem gadiem Meiersa-Teilore monobobsleja sacensībās piekāpās Ārmbrasterei-Hamfrīsai. Divnieku ekipāžu sacensībās viņai ir divas sudraba un divas bronzas godalgas. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.