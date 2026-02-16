Vācijas un Lielbritānijas militārie līderi aicinājuši eiropiešus gatavoties Krievijas uzbrukumam
Vācijas un Lielbritānijas augstākie militārie līderi kopīgā paziņojumā aicinājuši eiropiešus gatavoties iespējamam Krievijas uzbrukumam.
Bundesvēra ģenerālinspektors Karstens Breiers un Lielbritānijas Aizsardzības štāba priekšnieks Ričards Knaitons pirmdien kopīgā publikācijā laikrakstos "Die Welt" un "The Guardian" brīdināja, ka Krievija arvien vairāk militāri orientējas uz Rietumiem. Krievijas bruņotie spēki "reorganizējas tādā veidā, kas varētu palielināt konflikta risku ar NATO valstīm", brīdināja Breiers un Knaitons.
"Maskavas militārā spēka pieaugums apvienojumā ar tās gatavību sākt karu mūsu kontinentā, kā tas sāpīgi pierādījās Ukrainā, rada paaugstinātu risku, kas prasa mūsu kopīgu uzmanību," brīdināja militārpersonas.
Viņi atbalsta ne tikai militārās gatavības stiprināšanu, bet arī Eiropas aizsardzības rūpniecības paplašināšanu. "Ukraina mums parāda, ka rūpnieciskā bāze ir atslēga, lai izturētu un galu galā uzvarētu jebkurā lielā karā," skaidroja augstākās militārpersonas. Viņi uzsvēra, ka bruņošanās nav kara kurināšana, bet atbildīga rīcība, ko veic valstis, kuras ir apņēmušās aizsargāt savus cilvēkus un saglabāt mieru. "Spēks attur agresiju. Vājums to veicina," viņi piebilda.