Pēc karaļa Čārlza III replikas pils darbinieks izdara pašnāvību
Pils dekorators Kriss Īdijs, kurš 30 gadus strādāja karaļa galmā, izdarījis pašnāvību pēc tam, kad karalis Čārlzs III nokritizēja vienu no viņa pēdējiem darbiem.
63 gadus vecais Īdijs strādāja Sandringemas muižā un cita starpā īstenoja projektus Elizabetes II, bet vēlāk arī viņas dēla Čārlza III vajadzībām. Viens no viņa pēdējiem uzdevumiem bija gleznojums virs Budas statujas dārzos — karaļa norādītajās krāsās, vēsta "Daily Mail".
Pēc tuvinieku teiktā, mākslinieks uzskatījis izvēlētos toņus par "nedaudz kliedzošiem", taču darbu izpildījis precīzi atbilstoši norādījumiem. Tomēr, kā ziņots, karalis ar rezultātu nav bijis apmierināts un uzdevis darbu nodot citam darbuzņēmējam.
"Pēc visa šī rūpīgā sagatavošanās darba izpildi uzticēja citam cilvēkam. Kriss bija satriekts," izdevums citē bojāgājušā brāli. Lai gan iepriekš Īdijam galmā tika uzticēti "visatbildīgākie darbi", tostarp, piemēram, prinča Viljama un Keitas Midltones guļamistabas krāsošana, pēdējos gados vadības maiņas un jaunu darbuzņēmēju piesaistes dēļ viņa darba apjoms muižā samazinājās.
Kā ziņots, tas Īdiju "dziļi sarūgtināja", incidents viņam kļuvis par "īpašu satraukuma avotu". Zināms, ka pēdējā laikā viņš darba radītās trauksmes un stresa dēļ sācis lietot antidepresantus.
"Bagātie nedomā, kad rīkojas! Tas neparāda karali labā gaismā. Kauns viņam!", "Ļoti skumji! Depresija ir klusais slepkava, un tā ir briesmīga!", šādi izdevuma lasītāji komentē notikušo.
Savukārt 2025. gada vasarā līdzīgos apstākļos mira 20 gadus vecā Rozija Roša no Fermojas baronu dzimtas, kura bija princeses Diānas tēvoča mazmeita un prinču Viljama un Harija trešās pakāpes māsīca. Jāpiebilst, ka savulaik daudzi princeses Diānas nāvē arī vainoja pili.