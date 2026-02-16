Daiļslidotājs olimpiādē bildinājis savu bijušo sāncensi
Spānijas daiļslidotājai Olīvijai Smārtai Milānas–Kortīnas ziemas olimpiskās spēles noslēgušās ar īpašu notikumu – viņu bildinājis sportistes kādreizējais sāncensis, ASV daiļslidotājs Žans Liks Beikers.
Beikers, kurš 2022. gada Pekinas olimpiskajās spēlēs bija Smārtas konkurents, bildinājumu izteica Valentīndienā – datumā, kas pārim ir simbolisks, jo šajā dienā pirms četriem gadiem viņš pirmo reizi atzinās viņai jūtās. Pāris sociālajos tīklos paziņoja par saderināšanos ar vārdiem: “Tu vienmēr esi bijusi tā īstā.”
Kādā video Beikers atklāj, ka abi bija labi draugi kādus 11 vai 12 gadus. Bet kādu dienu vīrietis aizdomājās, ka nekad nevēlētos būt viesis Olīvijas kāzās, un tajā brīdī viņš saprata, ka ir iemīlējies. “Viņai bija jāzina, kā es jūtos. Es nevarētu dzīvot tālāk, ja viņa to nezinātu," viņš pauda.
Pekinas spēlēs Smārta izcīnīja astoto vietu, bet Beikers, kurš 2018. gadā Phjončhanā komandu sacensībās ieguva bronzu, ierindojās vienpadsmitajā vietā. Lai gan Beikers vēl nav oficiāli paziņojis par karjeras noslēgumu, traumas pēdējos gados viņam liegušas atgriezties sacensību apritē.