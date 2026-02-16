FOTO: Megana Mārkla publicējusi foto, kurā redzama viņas meitas Lilibetas seja
foto: ddp/abaca press/ Vida Press/ekrānuzņēmums/Jauns.lv
Meganai Mārklai un princim Harijam ir divi bērni.
FOTO: Megana Mārkla publicējusi foto, kurā redzama viņas meitas Lilibetas seja

Megana Mārkla Valentīndienā iepriecināja savus sekotājus ar īpaši personisku ģimenes foto, publiski parādot meitas Lilibetas seju.

Savā “Instagram” profilā viņa dalījās ar sirsnīgu fotogrāfiju, kurā princis Harijs smaida, turot rokās četrgadīgo Lilibetu. Publiskotajā foto Lilibeta rokā tur sarkanus balonus, bet attēlam pievienotajā ierakstā Megana norāda: “Šie divi + Ārčijs = mani mūžīgie Valentīni.” 

foto: Ekrānuzņēmums
Šī ir otrā reize, kad pāris publicējis foto, kurā redzama Lilibetas seja.
Jāpiemin, ka šī ir otrā reize, kad pāris publiskojis fotogrāfiju, kurā redzama viņu meitas seja. Meitas pirmajā dzimšanas dienā Megana publicēja fotoattēlu, kurā Lilibeta bija redzama smaidam karalienes Elizabetes II platīna jubilejas svinību laikā. 

foto: Ekrānuzņēmums
Princese Lilibeta viņas viena gada jubilejā.
Princis Harijs un Megana Mārkla iepazinās 2016. gadā Londonā aklā randiņā, ko viņiem sarunāja kopīgs draugs. Attiecības attīstījās strauji, un 2018. gadā pāris apprecējās greznā ceremonijā Vindzorā. Viņiem ir divi bērni – dēls Ārčijs, dzimis 2019. gadā, un meita Lilibeta, dzimusi 2021. gadā. Pēc atkāpšanās no karaliskajiem pienākumiem 2020. gadā Harijs un Megana pārcēlās uz dzīvi ASV un šobrīd dzīvo Kalifornijā, kur audzina bērnus un īsteno savus profesionālos projektus.

