Vairāki desmiti uzņēmēju Latvijā negodprātīgi izmanto no kara atbēgušos Ukrainas civiliedzīvotājus
Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" norāda, ka vairāki desmiti Latvijas uzņēmēju negodprātīgi izmanto no kara atbēgušos Ukrainas civiliedzīvotājus.
Kā "Latvijas Televīzijai" (LTV) apstiprina Valsts darba inspekcija (VDI), pieaug arī sūdzību skaits no trešo valstu pilsoņiem, tajā skaitā ukraiņiem, kas sūdzas par to, ka uzņēmēji: nevēlas slēgt oficiālu darba līgumu, neizmaksā solīto atalgojumu vai izmanto viņus citos veidos.
Kāds Ukrainas pilsonis vārdā Mikola LTV norāda, ka ieradās Latvijā neilgi pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā. Visai ātri viņš atrada darbu noliktavā, kur jāpieņem un jāapstrādā pasūtījumi, tomēr prieks par atrasto darbu ātri vien noplaka. "Mani pieņēma, bet bez līguma. [...] Par pirmo mēnesi man samaksāja, par pārējiem diviem mēnešiem nesamaksāja. Es tur nostrādāju trīs mēnešus," atzina Ukrainas pilsonis
"Ukrainas civiliedzīvotāji tiešām cenšas strādāt, meklē darbu. Bet diemžēl man ir radies iespaids, ka Latvijas darba devēji ir ļoti negodprātīgi, attiecīgi nodarbinot Ukrainas civiliedzīvotājus," LTV pauda "Patvērums "Drošā māja"" juriste Gita Miruškina, kas skaidroja, ka daudzi ukraiņi, bēgot no kara šausmām, nekritiski uzticas darba devējiem.
Miruškina atklāj, ka aizvadītajā gadā biedrībā vērsās 38 ukraiņi, kas sūdzējās par pārkāpumiem darba vietās. Piemēram, biedrība palīdzēja sakārtot tiesvedību kādai ukrainietei, kurai darba devējs par minimālo samaksu lika strādāt līdz 400 stundām mēnesī. Tikmēr VDI uzsver, ka kopējais sūdzību skaits par negodprātīgu praksi Latvijā nepieaug, tomēr palielinās tieši sūdzību skaits no iebraucējiem, tajā skaitā no Ukrainas civiliedzīvotājiem.
