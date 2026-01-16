Traģiskajā ugunsgrēkā degušais Krustkalnu ciema nams
Kamēr atbildīgie dienesti vēl nav nākuši klajā ar traģiskā ugunsgrēka iemesliem Krustkalnu ciemā, kaimiņi – kuri atradušies ugunsnelaimei aiz sienas ...
Bērnu slimnīcā ārstējas viens bērns, kas cietis baisajā ugunsgrēkā Ķekavas pagasta Krustkalnos
Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS) tiek sniegta palīdzība vienam bērnam, kas slimnīcā nonācis pēc Ķekavas pagasta Krustkalnu ciemā notikušā ugunsgrēka, aģentūrai LETA apstiprināja slimnīcā.
Piektdienas rītā dzīvojamās mājas ugunsgrēkā Ķekavas novada Ķekavas pagasta Krustkalnu ciemā gājuši bojā divi cilvēki un 29 izglābti, no kuriem vairāki ir cietuši, bet 15 cilvēki evakuējušies pašu spēkiem, paziņoja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā apstiprināja, ka bojāgājušie ir nepilngadīgi. Ugunsgrēks noticis ēkā Jaunlazdu ielā 5.
Ap plkst. 5 VUGD saņēma informāciju, ka Ķekavas novadā četrstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī ir izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka pa ēkas stāviem strauji ar atklātu liesmu izplatās degšana. No degošās ēkas ugunsdzēsēji izglāba 29 cilvēkus, no tiem 18 ar glābšanas maskām, sešus ar autokāpnēm un piecus ar trīsposmu izbīdāmajām kāpnēm.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta palīdzība bija nepieciešama septiņiem cilvēkiem, no kuriem četri bija cietuši, no tiem trīs tika hospitalizēti, bet vēl trijiem hospitalizācija nebija nepieciešama.
Valsts policijas preses pārstāve Līga Dziļuma aģentūrai LETA teica, ka par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma nodaļas par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu. Negadījuma iemesls un apstākļi tiek skaidroti.