Avārija uz dzelzceļa pārbrauktuves pie Drabešiem, kavēsies vilcienu satiksme

Piektdienas vakarā uz Vidzemes šosejas pie Drabešiem divas automašīnas sadūrušās uz dzelzceļa pārbrauktuves, tāpēc kavējies arī vilciens no Valgas uz Rīgu.

VSIA "Latvijas valsts ceļi", atsaucoties uz Valsts policiju, informēja, ka noticis ceļu satiksmes negadījums Vidzemes šosejas 81. kilometrā, un tādēļ satiksme ierobežota pa vienu joslu, bet uz vilciena braukšanas laiku īslaicīgi tiks slēgta pavisam.

AS "Pasažieru vilciens" vēstīja, ka satiksmes negadījuma dēļ vilciens Valga-Rīga, kas no Valgas izbrauca plkst. 17.37, aizkavējās aptuveni 20 minūtes.

Valsts policijā aģentūru LETA informēja, ka, pēc sākotnējās informācijas, ap plkst. 19 uz dzelzceļa sliedēm notika automašīnu "Audi" un "Opel" sadursme, kurā cieta viena automašīnas pasažiere.

Vilciens tika apturēts uz kādu brīdi, taču negadījumā tas nebija iesaistīts, uzsvēra Valsts policija.

