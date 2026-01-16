FOTO: redzētais liek dzert nervu zāles - kaimiņi stāsta par traģēdiju Krustkalnu ciemā

Traģiskajā ugunsgrēkā degušais Krustkalnu ciema nams
Kamēr atbildīgie dienesti vēl nav nākuši klajā ar traģiskā ugunsgrēka iemesliem Krustkalnu ciemā, kaimiņi – kuri atradušies ugunsnelaimei aiz sienas –, Jauns.lv stāsta, ka pamodušies paši. Licies, ka blakustelpās notiek kāds konflikts, dzirdējuši soļus.
Iedzīvotāji, kuri paguvuši pamosties, steiguši modināt citus, sakot, ka nekavējoties ir jāskrien ārā. Kāda no nama iedzīvotājām izlēkusi no balkona. Pārbaudot, vai degošajā mājā kāds tomēr nav palicis, ugunsdzēsēji arī izlauzuši dzīvokļu durvis, noskaidroja Jauns.lv.
Kā vēstīts, ugunsgrēkā diemžēl ir arī bojāgājušie – divi bērni. Kaimiņi zināja stāstīt, ka bērnu mamma un trešais bērns esot nogādāti slimnīcā, savukārt vīrs neesot bijis mājās, jo nestrādājot Latvijā.
Redzētais liek dzert nervu zāles
Kāda iedzīvotājām Jauns.lv sacīja, ka nācies dzert nervu zāles, jo redzējusi arī cietušos. “Es redzēju, kā to sievieti aizved neatliekamās palīdzības brigāde, viņa bija stipri apdegusi. Pati iedzēru nervu zāles un bērnus aizvedu uz dārziņu, lai viņiem tas nav jāredz,” par piedzīvoto stāsta notikuma vietā sastapta sieviete.
Mājas iedzīvotāji atklāja, ka vispirms sajutuši dūmus, kas dedzinājuši kaklu un tikai pēc tam ieraudzījuši notiekošo – dūmu esot bijis ļoti daudz: “Bija tik melni dūmi, ka pat tumsā varēja tos redzēt, stipri koda kaklā”, atklāja kāda aculieciniece.
Sieviete, kura dzīvo cietušajiem tieši kaimiņos, pastāstīja, ka sajutusi – dzīvokļa siena palikusi neizturami karsta.
Jauns.lv ierodoties notikuma vietā, mājas iedzīvotāji joprojām bija spiesti gaidīt pie nama, jo, lai arī ugunsgrēks jau nodzēsts, iekšā glābēji cilvēkus vēl nelaida. Visi gaidot, kamēr varēšot paņemt savas mantas.
“Tā mēs te stāvam un gaidām jau kādas četras stundas, kāds nu kādās drēbes izgāja no mājām” pauž kāda iedzīvotāja. Mājas apsaimniekotājs gan īrniekiem jau esot piedāvājis dzīvokli vietā, kur apmesties. Palīdzību piedāvājusi arī pašvaldība. Uz vietas ir pieejamas arī siltas telpas un kafija.
Kas zināms par notikušo līdz šim:
Jau vēstīts, ka Valsts policija (VP) ir sākusi kriminālprocesu par traģisko ugunsgrēku Ķekavas pagastā, taču par iespējamām versijām patlaban netiek publiski runāts. VP preses pārstāve Līga Dziļuma teica, ka par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma nodaļas par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu.
Tikmēr Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā teica, ka notikuma vietā plkst. 7.48 ugunsgrēka izplatīšanās ierobežota, bet ugunsdzēsēji darbu notikuma vietā turpina. Kopējā degšanas platība bija 165 kvadrātmetri, no tiem ēkas pirmais stāvs 80 kvadrātmetru platībā, otrais stāvs desmit kvadrātmetru platībā, trešais stāvs piecu kvadrātmetru platībā, kā arī kāpņu telpa 20 kvadrātmetru platībā un fasāde 50 kvadrātmetru platībā.
Jau ziņots, ka piektdienas rītā dzīvojamās mājas ugunsgrēkā Ķekavas novada Ķekavas pagasta Krustkalnu ciemā gājuši bojā divi bērni un 29 cilvēki izglābti, no kuriem vairāki ir cietuši, bet 15 cilvēki evakuējušies pašu spēkiem. Ugunsgrēks noticis ēkā Jaunlazdu ielā 5.
Plkst. 4.59 VUGD saņēma informāciju, ka Ķekavas novadā četrstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī ir izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka pa ēkas stāviem strauji ar atklātu liesmu izplatās degšana.
Ugunsdzēsēji nekavējoties sāka visu dzīvokļu pārmeklēšanu un cilvēku glābšanu. No degošās ēkas ugunsdzēsēji izglāba 29 cilvēkus, no tiem 18 ar glābšanas maskām, sešus ar autokāpnēm un piecus ar trīsposmu izbīdāmajām kāpnēm.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta palīdzība bija nepieciešama septiņiem cilvēkiem, no kuriem četri bija cietuši, no tiem trīs tika hospitalizēti, bet vēl trijiem hospitalizācija nebija nepieciešama. Ugunsgrēkā gāja bojā divi cilvēki. Pašu spēkiem no ēkas evakuējās vēl 15 cilvēki.
Vietējie iedzīvotāji, par spīti pārdzīvotajam, ir atraduši sevī spēku, lai sociālajos tīklos (tostarp "Threads") un klātienē organizētu palīdzību tiem, kuriem tā šobrīd ir nepieciešama.