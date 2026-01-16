Ķekavas novadā turpinās ugunsgrēka dzēšanas un likvidēšanas darbi dzīvojamā mājā
Piektdienas rītā dzīvojamās mājas ugunsgrēkā Ķekavas novada Ķekavas pagasta Krustkalnu ciemā gājuši bojā divi cilvēki un 29 izglābti, no kuriem ...
Policija sākusi kriminālprocesu par traģisko ugunsgrēku Ķekavas pagastā
Valsts policija (VP) sākusi kriminālprocesu par traģisko ugunsgrēku Ķekavas pagastā, taču par iespējamām versijām patlaban netiek publiski runāts.
VP preses pārstāve Līga Dziļuma aģentūrai LETA teica, ka par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma nodaļas par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu.
Negadījuma iemesls un apstākļi tiek noskaidroti.
Tikmēr Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā aģentūrai LETA teica, ka notikuma vietā plkst. 7.48 ugunsgrēka izplatīšanās ierobežota, bet ugunsdzēsēji darbu notikuma vietā turpina. Kopējā degšanas platība bija 165 kvadrātmetri, no tiem ēkas pirmais stāvs 80 kvadrātmetru platībā, otrais stāvs desmit kvadrātmetru platībā, trešais stāvs piecu kvadrātmetru platībā, kā arī kāpņu telpa 20 kvadrātmetru platībā un fasāde 50 kvadrātmetru platībā.
Traģiskajā ugunsgrēkā degušais Krustkalnu ciema nams
Kamēr atbildīgie dienesti vēl nav nākuši klajā ar traģiskā ugunsgrēka iemesliem Krustkalnu ciemā, kaimiņi – kuri atradušies ugunsnelaimei aiz sienas ...
Piektdienas rītā dzīvojamās mājas ugunsgrēkā Ķekavas novada Ķekavas pagasta Krustkalnu ciemā gājuši bojā divi bērni un 29 cilvēki izglābti, no kuriem vairāki ir cietuši, bet 15 cilvēki evakuējušies pašu spēkiem. Latvija Televīzija vēsta, ka bojāgājušie ir piecus un 15 gadus veci bērni. Tikmēr TV3 raidījums "Degpunktā" ziņo, ka bojāgājušie ir trīs un 13 gadus veci bērni.
Ugunsgrēks noticis ēkā Jaunlazdu ielā 5. Plkst. 4.59 VUGD saņēma informāciju, ka Ķekavas novadā četrstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī ir izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka pa ēkas stāviem strauji ar atklātu liesmu izplatās degšana.
Ugunsdzēsēji nekavējoties sāka visu dzīvokļu pārmeklēšanu un cilvēku glābšanu. No degošās ēkas ugunsdzēsēji izglāba 29 cilvēkus, no tiem 18 ar glābšanas maskām, sešus ar autokāpnēm un piecus ar trīsposmu izbīdāmajām kāpnēm.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta palīdzība bija nepieciešama septiņiem cilvēkiem, no kuriem četri bija cietuši, no tiem trīs tika hospitalizēti, bet vēl trijiem hospitalizācija nebija nepieciešama.
Ugunsgrēkā gāja bojā divi cilvēki. Pašu spēkiem no ēkas evakuējās vēl 15 cilvēki.
Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka dzīvojamā ciemata "Jaunlazdu mājas" pirmās kārtas būvniecība Krustkalnos tika pabeigta 2008. gadā. Kopumā ciematā ir 10 četrstāvu daudzdzīvokļu mājas ar 280 dzīvokļiem.
Zemesgrāmatas informācija liecina, ka sākotnēji ciemata attīstītājs un īpašnieks bija SIA "ECD Latvia", kurai 2009. gadā sākts un 2012. gadā pabeigts maksātnespējas process. Kompānija likvidēta 2013. gadā.
Pēc attīstītāja maksātnespējas ciemats nonāca "Swedbank" nekustamo īpašumu meitasuzņēmuma "Ektornet" īpašumā, kas 2013. gada novembrī ciematu pārdeva SIA "Krustkalnu projekts". Zemesgrāmatas informācija liecina, ka "Krustkalnu projekts" īpašumtiesības uz ēku Jaunlazdu ielā 5 izbeigušās 2017. gadā līdz ar nekustamā īpašuma sadalīšanu 28 dzīvokļu īpašumos.
Ciemata apsaimniekotājs patlaban ir SIA "Fortium.lv", liecina informācija projekta mājaslapā.