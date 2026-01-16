Ķekavas novadā turpinās ugunsgrēka dzēšanas un likvidēšanas darbi dzīvojamā mājā
Piektdienas rītā dzīvojamās mājas ugunsgrēkā Ķekavas novada Ķekavas pagasta Krustkalnu ciemā gājuši bojā divi cilvēki un 29 izglābti, no kuriem ...
Apsaimniekotājs gatavs izmitināt Ķekavas pagastā ugunsgrēkā cietušos citos dzīvokļos, ziņo pašvaldība
Palīdzību mājokļa nodrošināšanā piektdienas rītā ugunsgrēkā Ķekavas pagastā cietušajiem gatavs sniegt arī mājas apsaimniekotājs, atklāja Ķekavas novada pašvaldības Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļas vadītāja Eva Dišlere.
Viņa pastāstīja, ka ugunsnelaime ietekmējusi 28 ģimenes. Iedzīvotāji pašlaik, kamēr notikuma vietā vēl strādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), nevar iekļūt savos dzīvokļos. Piektdienas pēcpusdienā varētu būt zināms, kad iedzīvotājus varētu ielaist mitekļos personīgo mantu paņemšanai.
Dišlere skaidroja, ka pagrabstāvā joprojām atrodas arī iedzīvotāju automašīnas. Taču pašai mājai atslēgta gan elektrības, gan siltuma padeve, tāpēc iedzīvotāji savos dzīvokļos pagaidām atgriezties nevarēs.
Pagaidu mājokli gatava nodrošināt gan pašvaldība, gan nama apsaimniekotājs, kuram ir brīvi dzīvokļi citās mājās. "Iedzīvotāji pašlaik ir siltumā un drošībā," piebilda Dišlere, skaidrojot, ka pašlaik atbalsts, tostarp ēdināšana, arī tiek nodrošināts sadarbībā ar apsaimniekotāju.
Problēmsituācijas risināšanā iesaistīts arī Sociālais dienests, kā arī Bērnu aizsardzības centrs, kas var sniegt emocionālu atbalstu iedzīvotājiem. Nepieciešamības gadījumā tiks piesaistīts arī psihologs.
Jau ziņots, ka piektdienas rītā dzīvojamās mājas ugunsgrēkā Ķekavas novada Ķekavas pagasta Krustkalnu ciemā gājuši bojā divi bērni un 29 cilvēki izglābti, no kuriem vairāki ir cietuši, bet 15 cilvēki evakuējušies pašu spēkiem.
Ugunsgrēks noticis ēkā Jaunlazdu ielā 5.
Plkst. 4.59 VUGD saņēma informāciju, ka Ķekavas novadā četrstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī ir izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka pa ēkas stāviem strauji ar atklātu liesmu izplatās degšana.
Ugunsdzēsēji nekavējoties sāka visu dzīvokļu pārmeklēšanu un cilvēku glābšanu. No degošās ēkas ugunsdzēsēji izglāba 29 cilvēkus, no tiem 18 ar glābšanas maskām, sešus ar autokāpnēm un piecus ar trīsposmu izbīdāmajām kāpnēm.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta palīdzība bija nepieciešama septiņiem cilvēkiem, no kuriem četri bija cietuši, no tiem trīs tika hospitalizēti, bet vēl trijiem hospitalizācija nebija nepieciešama.
Kopējā degšanas platība bija 165 kvadrātmetri, no tiem ēkas pirmais stāvs 80 kvadrātmetru platībā, otrais stāvs desmit kvadrātmetru platībā, trešais stāvs piecu kvadrātmetru platībā, kā arī kāpņu telpa 20 kvadrātmetru platībā un fasāde 50 kvadrātmetru platībā.
Valsts policijas preses pārstāve Līga Dziļuma aģentūrai LETA teica, ka par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma nodaļas par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu. Negadījuma iemesls un apstākļi tiek noskaidroti.