Traģiskajā ugunsgrēkā degušais Krustkalnu ciema nams

Traģēdija Krustkalnu ciemā: VUGD sniedz jaunāko informāciju

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) līdz šim no iedzīvotājiem nav saņēmis informāciju par iespējamiem ugunsdrošības pārkāpumiem Ķekavas novada Krustkalnu ciemā degušajā daudzdzīvokļu ēkā.

Informācija par to, vai daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā, izceļoties ugunsgrēkam, nostrādāja ēkā ierīkotās ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas, tiks noskaidrota kriminālprocesā.

Ņemot vērā liesmu izplatību un ugunsgrēka radītās sekas, glābēji notikuma vietā nevarēja noteikt, vai dzīvoklī, kurā izcēlās ugunsgrēks, bija ierīkots dūmu detektors. Arī tas tiks noskaidrots kriminālprocesā, norādīja VUGD.

VUGD uzsver, ka šīs sistēmas ir būtiskas, lai, izceļoties ugunsgrēkam, iedzīvotāji tiktu pēc iespējas ātrāk brīdināti un varētu evakuēties, kā arī lai mazinātu ēkā esošo sadūmojumu, kas ir viens no iemesliem, kāpēc ugunsgrēkā cieš un iet bojā cilvēki.

Ugunsgrēka likvidēšanas darbi dzīvojamā mājā Ķekavas novada Ķekavas pagasta Krustkalnu ciemā, kur 16. janvāra rītā izcēlās ugunsgrēks.

Ķekavas novadā turpinās ugunsgrēka dzēšanas un likvidēšanas darbi dzīvojamā mājā

Saskaņā ar Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbu likumu par ugunsdrošības inženiertehnisko sistēmu un aprīkojuma ekspluatāciju atbildīgs ir objekta īpašnieks vai pārvaldnieks.

Dzīvojamā ciemata "Jaunlazdu mājas" apsaimniekotājs SIA "Fortium.lv" aģentūrai LETA šodien uzsvēra, ka visos dzīvokļos bijuši uzstādīti dūmu detektori.

Par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma nodaļas par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu.

