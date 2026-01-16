Ķekavas novadā turpinās ugunsgrēka dzēšanas un likvidēšanas darbi dzīvojamā mājā
Piektdienas rītā dzīvojamās mājas ugunsgrēkā Ķekavas novada Ķekavas pagasta Krustkalnu ciemā gājuši bojā divi cilvēki un 29 izglābti, no kuriem ...
Par ugunsgrēku Krustkalnu ciemā, kur bojā gāja divi bērni, sākts kriminālprocess
Valsts policija (VP) sākusi kriminālprocesu par traģisko ugunsgrēku Ķekavas pagastā, taču par iespējamām versijām patlaban netiek publiski runāts.
VP preses pārstāve Līga Dziļuma teica, ka par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma nodaļas par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu.
Negadījuma iemesls un apstākļi tiek skaidroti.
Tikmēr Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā teica, ka notikuma vietā plkst. 7.48 ugunsgrēka izplatīšanās ierobežota, bet ugunsdzēsēji darbu notikuma vietā turpina. Kopējā degšanas platība bija 165 kvadrātmetri, no tiem ēkas pirmais stāvs 80 kvadrātmetru platībā, otrais stāvs desmit kvadrātmetru platībā, trešais stāvs piecu kvadrātmetru platībā, kā arī kāpņu telpa 20 kvadrātmetru platībā un fasāde 50 kvadrātmetru platībā.
Jau ziņots, ka piektdienas rītā dzīvojamās mājas ugunsgrēkā Ķekavas novada Ķekavas pagasta Krustkalnu ciemā gājuši bojā divi bērni un 29 cilvēki izglābti, no kuriem vairāki ir cietuši, bet 15 cilvēki evakuējušies pašu spēkiem.
Ugunsgrēks noticis ēkā Jaunlazdu ielā 5.
Plkst. 4.59 VUGD saņēma informāciju, ka Ķekavas novadā četrstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī ir izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka pa ēkas stāviem strauji ar atklātu liesmu izplatās degšana.
Ugunsdzēsēji nekavējoties sāka visu dzīvokļu pārmeklēšanu un cilvēku glābšanu. No degošās ēkas ugunsdzēsēji izglāba 29 cilvēkus, no tiem 18 ar glābšanas maskām, sešus ar autokāpnēm un piecus ar trīsposmu izbīdāmajām kāpnēm.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta palīdzība bija nepieciešama septiņiem cilvēkiem, no kuriem četri bija cietuši, no tiem trīs tika hospitalizēti, bet vēl trijiem hospitalizācija nebija nepieciešama.
Ugunsgrēkā gāja bojā divi cilvēki. Pašu spēkiem no ēkas evakuējās vēl 15 cilvēki.