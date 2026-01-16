Nacionālo Mākslu vidusskolu vadīs Latvijas Mūzikas akadēmijas docētājs Artūrs Cingujevs
Kultūras ministrijas (KM) atklātajā konkursā uz Mākslu izglītības kompetences centra (MIKC) “Nacionālā Mākslu vidusskola” direktora amatu 9 pretendentu konkurencē uzvarējis Rīgas Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas direktors, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) Klavieru katedras docētājs un izpildītājmākslinieks ar plašu starptautiskas koncertēšanas pieredzi Artūrs Cingujevs.
"Konkursa komisijas skatījumā Artūra spēcīgās puses ir stratēģiska pieeja skolas attīstīšanā, kas balstās mērķtiecīgā plānošanā, analītiskā domāšanā un spējā sasaistīt ilgtermiņa vīziju ar praktisku rīcību. Vienlaikus jaunais direktors ir komandas spēlētājs, kurš uzņemas līderību, vadītāja amatā apvienojot empātiju, sistemātisku pieeju un prasīgumu un vienlaikus veido vidi, kurā komandas dalībnieki jūtas droši, uzklausīti un novērtēti. Artūrs prot uzklausīt dažādus viedokļus, iesaistīt kolēģus lēmumu pieņemšanā un veicināt sadarbības kultūru, kuras pamatā ir atklāta komunikācija un kopības sajūta," akcentē konkursa komisijas priekšsēdētāja - Kultūras ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone.
"Esmu pateicīgs par uzticību un iespēju vadīt Nacionālo Mākslu vidusskolu. Šo amatu uztveru kā atbildīgu izaicinājumu un vienlaikus iespēju veidot iedvesmojošu un profesionālu mākslas izglītību, radot cilvēciski spēcīgu vidi, kur jaunie talanti var augt, radoši meklēt un atrast savu māksliniecisko izpausmi mūsdienu pasaulē. Man tikpat svarīgs ir darbs komandā, atklāta saruna un kopīga atbildība par skolas attīstību," norāda jaunais skolas direktors Cingujevs.
Cingujevs profesionālajā darbībā apvieno vadītāja, pedagoga un izpildītājmākslinieka darbības virzienus. Rīgas Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas direktors bijis arī JVLMA Profesoru padomes loceklis, ir koncertaģentūras "Impresario Baltica" dibinātājs un vadītājs, kā arī biedrības "Rad-Dar" valdes loceklis. Jaunais vidusskolas direktors ir ne vien JVLMA Klavieru katedras docētājs, bet gadu bijis arī šīs katedras vadītājs, aizvien ir Ziemeļeiropas Mentālās veselības centra pasniedzējs, kā arī ir inovatīvas klavierterapijas metodes autors. Cingujevs koncertējis tādās prestižās koncertzālēs kā Amsterdamas "Concertgebouw", Prāgas "Rudolfinum", Brēmenes "Die Glocke", Parīzes "Les Invalides Salon d’Honneur" u.c.
Cingujevs absolvējis Latvijas Kultūras akadēmiju, iegūstot humanitāro zinātņu maģistra grādu kultūras menedžmentā un radošajās industrijās, Bernes Mākslu augstskolā ieguvis profesionālo maģistra grādu izpildītājmākslā, savukārt ar izcilību pabeigta P. Čaikovska Maskavas Valsts konservatorija, iegūstot profesionālā maģistra grādu izpildītājmākslā un absolvējot aspirantūru.
Būtiskākie Nacionālās Mākslu vidusskolas direktora amata pienākumi ir plānot, vadīt un koordinēt skolas darbu, nodrošinot tās mērķu un uzdevumu izpildi, pārstāvēt skolas intereses valsts un pašvaldību iestādēs, komercsabiedrībās un tiesu iestādēs, kā arī nodrošināt Nacionālās Mākslu vidusskolas finansiālo, juridisko un administratīvo darbību tās mērķu un uzdevumu īstenošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Mākslu izglītības kompetences centrs "Nacionālā mākslu vidusskola" ir KM padotībā esoša profesionālās vidējās izglītības iestāde, kas apvieno Rīgas Doma kora skolu, Jāņa Rozentāla Mākslas skolu, Emīla Dārziņa mūzikas skolu un Rīgas Baleta skolu.
Pērn no darba atlaida toreizējo vidusskolas direktori Jolantu Vjaksi, noslēdzoties pret viņu ierosinātajai disciplinārlietai. Disciplinārlietā konstatēja, ka Vjakses darba un komunikācijas stils neatbilda KM un Nacionālo Mākslu vidusskolas ētikas normām. Viņa īstenoja neatbilstošu administratīvā darba vadību, nenodrošināja efektīvu un racionālu vidusskolas saimniecības darbu, kā arī nebija izveidojusi optimālu finanšu uzskaites, plānošanas un kontroles mehānismu, tādējādi apdraudot vidusskolas noteikto funkciju un uzdevumu sekmīgu izpildi.