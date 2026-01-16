Darba devējs, kuru ir vērts izvēlēties: “Lidl Latvija” ceturto reizi iegūst “Top Employer 2026” apbalvojumu
Katru gadu starptautiskais “Top Employers Institute” (TOP darba devēju institūts) nosaka labākos darba devējus visā pasaulē. Ar spēcīgu fokusu uz darbinieku labbūtību mazumtirdzniecības tīkls “Lidl Latvija” atkārtoti ieguvis “Top Employer” sertifikātu, tādējādi vēlreiz apliecinot, ka ir viens no vadošajiem darba devējiem Latvijā.
“Lidl” šis apbalvojums piešķirts par stratēģiski izveidotu darbinieku labumu sistēmu, nepārtrauktu darba apstākļu pilnveidi un progresīviem personāla vadības risinājumiem.
Prestižo “Top Employer” apbalvojumu mazumtirgotājs “Lidl Latvija” saņēmis jau ceturto gadu pēc kārtas. Savukārt otro reizi uzņēmums saņēmis īpašo “Enterprise Seal” apbalvojumu, kas uzsver nemainīgi augstos standartus un kvalitatīvos personālvadības procesus starptautiskā mērogā, jo “Lidl” darbojas 31 valstī.
“Apbalvojums “Top Employer 2026” vēlreiz apliecina mūsu kā darba devēja augstos standartus un nemainīgo apņemšanos rūpēties par saviem darbiniekiem. Mēs ar lepnumu piedāvājam konkurētspējīgāko atalgojumu nozarē, kā arī darba vidi, kurā ikviens darbinieks no pirmās dienas var augt, attīstīties un kopīgi tiekties pēc vislabākajiem rezultātiem. Darbojoties visās trijās Baltijas valstīs, mēs saglabājam vienlīdz augstu darba devēja standartu un līderību visā reģionā. Mūsu darbinieki ir mūsu panākumu pamats – viņu profesionalitāte un sniegums ļauj mums ik dienu nodrošināt izcilu iepirkšanās pieredzi mūsu klientiem,” saka “Lidl Latvija” valdes priekšsēdētājs Marins Dokozičs (Marin Dokozic).
Rūpēs par darbinieku labklājību
Kopš darbības uzsākšanas Latvijā “Lidl” nodrošina konkurētspējīgu atalgojumu saviem darbiniekiem, atzīstot godīgu samaksu par vienu no efektīvākajiem veidiem, kā novērtēt darbinieku ieguldījumu un pūles. Ievērojot “Lidl” solījumu maksāt vidēji augstākās algas pārtikas mazumtirdzniecības nozarē, 2025. gadā uzņēmums paaugstināja darbinieku algas, kopumā investējot teju 3,2 miljonus eiro.
Darbinieku finansiālo drošību papildus stiprina dažādi bonusi, piemēram, ir pieejama transporta kompensācija veikalu darbiniekiem, apmeklētības bonuss veikalu un loģistikas centra darbiniekiem un komplektēšanas bonuss loģistikas centra darbiniekiem.
Papildus plašām karjeras iespējām un konkurētspējīgam atalgojumam zemo cenu mazumtirdzniecības tīkls “Lidl” īpašu uzmanību pievērš darbinieku fiziskajai un emocionālajai labklājībai. Uzņēmums visiem darbiniekiem piedāvā veselības apdrošināšanu, apmaksātu brīvdienu dzimšanas dienā, kā arī brīvdienu 1. janvārī, kad visi “Lidl” veikali Latvijā ir slēgti. Īpaša darbinieku atbalsta programma piedāvā palīdzību, ja nepieciešams psihologa, finanšu speciālista un jurista konsultācijas. Katru rudeni visi darbinieki saņem vitamīnu komplektus imunitātes stiprināšanai. Šie ir tikai daži piemēri no “Lidl Latvija” darbinieku priekšrocību saraksta.
Ko nozīmē būt “Top Employer” sertificētam uzņēmumam?
“Top Employers” organizācija uzņēmumus vērtē pēc detalizētiem kritērijiem dažādās personālvadības jomās. Šogad “Lidl” atkārtoti sasniedza izcilus rezultātus tādās kategorijās kā talantu piesaiste, ievadīšana darbā (jeb onboarding), mācības un attīstība, darba devēja zīmols un ētika. Īpaši nozīmīgs progress sasniegts darbinieku ievadīšanas procesā, ko uzņēmums nepārtraukti pilnveido. “Lidl” jau no pirmās dienas sniedz jaunajiem darbiniekiem drošu pamatu, lai viņi varētu ātri iejusties, labi strādāt un gūt panākumus. Tas atspoguļo skaidru uzņēmuma pārliecību: veiksmīga karjera neveidojas nejauši — tā ir profesionālu struktūru un pārdomātu procesu rezultāts.
“Top Employers Institute” valdes priekšsēdētājs Adrians Seligmens (Adrian Seligman) skaidro: “Top Employer 2026” sertifikāts apliecina, ka “Lidl Latvija” mērķtiecīgi veido augstas kvalitātes darba vidi, kas palīdz uzņēmumam ilgtermiņā attīstīties. Pastāvīgu uzlabojumu ieviešana kopā ar personālvadības stratēģiju pierāda šīs pieejas efektivitāti. Mēs ar lepnumu piešķiram šo apbalvojumu “Lidl Latvija” par nozīmīgu ieguldījumu darba vides pilnveidošanā Latvijā.”
Par “Top Employers Institute”
Institūts ir starptautiska neatkarīga organizācija, kuras mērķis ir sertificēt izcilu darba vidi. Ar šīs sertifikācijas programmas palīdzību institūts ļauj uzņēmumiem to izvērtēt un uzlabot. “Top Employers Institute”, kas dibināts pirms vairāk nekā trīs desmitgadēm, šogad atzinīgi novērtēja 2300 “Top Employers” uzņēmumus 122 valstīs un reģionos piecos kontinentos. Kopumā šie sertificētie “Top Employers” uzņēmumi pozitīvi ietekmē vairāk nekā deviņus miljonus strādājošo dzīves visā pasaulē. Vairāk: https://www.top-employers.com/en/