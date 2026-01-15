Braže atsaucas uz Kallasas ierosinājumu sākt iedzert sakarā ar neskaitāmām problēmām pasaulē
Eiropas Savienības (ES) augstākā pārstāve ārlietās un drošības politikā Kaja Kallasa atzinusi, ka globālo satricinājumu dēļ pašlaik varētu būt īstais brīdis ķerties pie pudeles. Privātā sarunā ar Eiropas Parlamenta politisko grupu vadītājiem Kallasa atzinusi, ka pati īpaši nemēdz aizrauties ar alkohola lietošanu, taču pašreizējie notikumi varētu kļūt par stimulu meklēt mierinājumu glāzītē, vēsta izdevums “Politico”, atsaucoties uz divām amatpersonām.
Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže komentējusi Kallasas skumjo atziņu, ierosinot “Ōbdo Rīga” džinu. Savukārt Kallasas tautietis, Igaunijas ārlietu ministrs Marguss Cahkna šo priekšlikumu komentēja kā pāriešanu uz kaut ko izsmalcinātāku par veco labo “Rīgas balzamu”.
So it seems we’re upgrading from the good old Rīgas Balzams to something fancier now? https://t.co/EhNHBCROsT— Margus Tsahkna (@Tsahkna) January 15, 2026
Kallasa šo skumjo atziņu paudusi apmēram tajā laikā, kad Dānijas un Grenlandes ārlietu ministri Larss Leke Rasmusens un Viviana Mocfelta Vašingtonā tikās ar ASV viceprezidentu Džeimsu Vensu un valsts sekretāru Marko Rubio, cenšoties mazināt spriedzi sakarā ar ASV prezidenta Donalda Trampa neslēptajiem draudiem sagrābt šo Dānijai piederošo salu.
ES augstākā diplomāte Kallasa, kura koordinē bloka ārpolitiku 27 valdību un Eiropas Komisijas vārdā, šo skumjo joku izteica pēc tam, kad augsta līmeņa eiroparlamentārieši sāka viens otram novēlēt laimīgu Jauno gadu. Deputāti gan atzina, ka globālie notikumi apliecina, ka tas nemaz nav tik laimīgs, ņemot vērā ne tikai Grenlandes aneksijas draudus, Krievijas asiņaino invāziju Ukrainā, protestu asiņainu apspiešanu Irānā, ASV militāro operāciju Venecuēlā, pastāvīgi gruzdošo Izraēlas un palestīniešu konfliktu.
Kallasas pārstāvis uzreiz neatbildēja uz lūgumu sniegt komentāru, norāda “Politico”.