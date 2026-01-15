FOTO: Vērienīga operācija Latgalē: policija atklāj ar starptautisku grupējumu saistītu cigarešu ražotni
Valsts policija sadarbībā ar Valsts robežsardzi Latgales reģionā atklājusi kārtējo nelegālo cigarešu ražotni, konfiscējot 35 miljonus cigarešu un aizturot sešas personas.
Jaunatklātā ražotne tiek saistīta ar iepriekš atklātu starptautisku organizētās noziedzības tīklu, kura darbība tika apturēta 2024. gada nogalē. Izmeklētāji noskaidrojuši, ka viena no aizturētajām personām figurē abos kriminālprocesos.
Likumsargi, apstrādājot operatīvo informāciju, guva pārliecību, ka personai, kura jau iepriekš turēta aizdomās par nelegālu rūpalu, Latgales reģionā pieder vēl viena ražotne. 2025. gada 9. decembrī, veicot kratīšanas Latgales un Rīgas reģionos, tika uzieta profesionāli izveidota ražošanas līnija.
Kratīšanu laikā izņemti 35 miljoni dažādu marku cigarešu – "Minsk", "Rothmans", "Premjer", "Queen Mentol" un "Queen Superslims". Tāpat konfiscēti 1625 kilogrami sasmalcinātas tabakas, filtri, papīrs, cigarešu paciņu sagataves, kā arī Krievijas un Baltkrievijas akcīzes markas.
Savukārt dienu vēlāk, 10. decembrī, robežsargi Latgales reģionā uzgāja vēl vienu nelegālo preču uzglabāšanas vietu. Tajā tika atrastas divas kravas automašīnu piekabes, no kurām vienā bija paslēpta cigarešu ražošanas iekārta.
Saistībā ar notikušo aizturēti seši vīrieši. Vienam no viņiem piemērots aizdomās turētā statuss, taču tiesa atteica piemērot drošības līdzekli – apcietinājumu, tādēļ viņam, tāpat kā pārējiem pieciem, noteikti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.
Izmeklēšana šajā lietā nodota VP Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldei.
Jau ziņots, ka 2024. gada izskaņā likumsargi apturēja vērienīgu starptautisku noziedzīgu tīklu, aizturot 32 personas un konfiscējot teju 300 miljonus cigarešu. Izmeklēšana turpinās abos saistītajos kriminālprocesos.