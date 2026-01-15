"Viņi neko nezina un par neko neatbild!" Tūriste no Igaunijas skarbi nokritizē "airBaltic", izraisot plašu rezonansi soctīklos
Igauņu blogere Anita Sibula jau vairākas dienas nesekmīgi mēģina atgūt savu bagāžu, kas, spriežot pēc "AirTag" izsekošanas ierīces datiem, ir iestrēgusi Amsterdamas lidostā. Šis stāsts guvis plašu rezonansi pēc vairākiem viņas emocionāliem ierakstiem sociālajos tīklos.
Anita atgriezās mājās Igaunijā, taču viņas čemodāns nezināmu iemeslu dēļ tā arī nenokļuva reisā Amsterdama–Tallina. Kopš pirmdienas blogere sociālajā tīklā "Instagram" publiski vērsusies pie aviokompānijas "airBaltic", pieprasot skaidrojumus un konkrētu rīcību, ziņo "Postimees.ee".
Pēc Sibulas teiktā, starp Amsterdamu un Tallinu katru dienu notiek vairāki reisi, tomēr viņas bagāža jau trīs dienas atrodas vienā un tajā pašā vietā. To, kā apgalvo blogere, apstiprina čemodānā ievietotais izsekošanas ierīces "AirTag" signāls.
"Ar mani lidostās ir noticis daudz kas, bet, lai čemodāns vienkārši trīs dienas stāvētu uz vietas — tā vēl nekad nav bijis," raksta Anita. Vienā no ierakstiem viņa ironiski piedāvā aviokompānijai "bez maksas parādīt", kur tieši atrodas bagāža, ja darbinieki paši to nespēj atrast.
Otrdienas rītā blogere paziņoja, ka saņēmusi kārtējo vēstuli no "airBaltic" ar paziņojumu, ka čemodāna meklēšana turpinās. Šī ziņa viņas neapmierinātību tikai pastiprinājusi.
"Ir acīmredzams, ka viņi pat nemēģina," viņa norādīja, piebilstot, ka jau ir sniegusi aviokompānijai detalizētu bagāžas aprakstu un informējusi par vecu bagāžas birku esamību.
Vienlaikus blogere uzsver, ka uz kompensāciju praktiski nevar cerēt. Apdrošināšana, kā norāda viņas sekotāji, sedz papildu izdevumus, kas radušies bagāžas aizkavēšanās dēļ, piemēram, apģērba vai higiēnas preču iegādi. Taču Anita ielidoja mājās, tāpēc šādi izdevumi viņai neradās.
Aviokompānijā "airBaltic" apstiprināja, ka iesniegums par pazudušo bagāžu ir saņemts, un norādīja, ka tiek veikti visi iespējamie pasākumi tās atrašanai.
Aviokompānija skaidroja, ka 2026. gada sākumu pavadījuši nopietni traucējumi gaisa satiksmē spēcīgu snigšanu dēļ, kas varēja ietekmēt bagāžas apstrādi.
Tāpat "airBaltic" norādīja, ka saskaņā ar tās rīcībā esošo informāciju čemodāns nav saņemts no iepriekšējā pārvadātāja — "Qatar Airways", kas nodarbojās ar reisa pārrezervēšanu. Tādēļ nav izslēgts, ka bagāža varētu atrasties Dohas lidostā.
Pasažierei ieteikts vērsties tieši "Qatar Airways". Tomēr Anita šai versijai nepiekrīt — pēc viņas "AirTag" datiem čemodāns kopš sestdienas atrodas tieši Amsterdamas lidostā. Aviokompānijas atbildi viņa uztver kā mēģinājumu novelt atbildību
"No tā izriet viens — viņi neko nezina un par neko neatbild. Vainīgi ir laikapstākļi, citas aviokompānijas un vispār paši pasažieri," ironizē blogere. Pēc viņas teiktā, viņa vairs pat necer uz atvainošanos no "airBaltic", nemaz nerunājot par ātru bagāžas atgūšanu.