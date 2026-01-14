NBS guvuši pierādījumus, ka nelegālo migrantu virzīšanā uz Latvijas robežu iesaistītas Baltkrievijas varas iestādes. FOTO
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) publiskojuši apliecinājumus, kas pierāda, ka nelegālās migrācijas plānošanā, organizēšanā un migrantu virzīšanā uz Latvijas valsts robežu iesaistītas Baltkrievijas tiesībsargājošās un militārās struktūras.
Kā norāda NBS un Valsts robežsardze, veicot robežapsardzības pasākumus, pie viena no aizturētajiem nelegālajiem robežšķērsotājiem tika konstatēti Baltkrievijas militārpersonai piederoši dokumenti un sakaru līdzekļi. Veiktās pārbaudes laikā noskaidrots, ka minētie materiāli pieder militārpersonai no 19. gvardes mehanizēto kājnieku brigādes izlūkošanas bataljona, kas izvietota Vitebskas apgabalā. Dokumenti ietvēra karaspēka daļas iekšējo dokumentāciju, tostarp izsniegto materiāltehnisko līdzekļu uzskaiti.
Aizturēto nelegālo migrantu rīcībā esošajās mobilajās ierīcēs konstatēti attēli, kuros redzamas Baltkrievijas robežsardzes amatpersonas kopā ar nelegālajiem migrantiem, tostarp militāra tipa transportlīdzekļos. Fiksēti gadījumi, kuros Baltkrievijas robežsardzes struktūru amatpersonas piedalās migrantu nogādāšanā uz vietām, no kurām tie tiek virzīti Latvijas valsts robežas šķērsošanai.
Tāpat fiksēti gadījumi, kas liecina par nelegālo migrantu izmantošanu informācijas ieguves nolūkos un citiem hibrīdapdraudējuma elementiem. Nacionālie bruņotie spēki un Valsts robežsardze regulāri fiksē elektroniskās karadarbības izpausmes no Baltkrievijas Republikas teritorijas puses, kas ietekmē sakaru un navigācijas sistēmu darbību pierobežā.
Ja pamani ko aizdomīgu - ziņo
Valsts robežsardze sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Valsts policiju kopš 2021. gada nodrošina pastiprinātu atbalstu nelegālās migrācijas ierobežošanai uz Latvijas-Baltkrievijas valsts robežas. Šo četru gadu laikā starp Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Valsts robežsardzi un Valsts policiju ir izveidojusies teicama sadarbība, kopīgi stiprinot Latvijas drošību.
Nelegālās migrācijas organizēšana un migrantu pārvadāšana, viņu uzturēšanās nodrošināšana nav uzskatāma tikai par nelegālu peļņas gūšanas veidu. Nacionālie bruņotie spēki vērš uzmanību uz to, ka katrs, kas tiešā vai netiešā veidā atbalsta nelegālo robežas šķērsotāju iefiltrēšanu, transportēšanu, izmitināšanu ne tikai pārkāpj Latvijas likumdošanu, bet var to pat neapzinoties palīdzēt mums naidīgu valstu specdienestu organizētām operācijām, kuru mērķis ir veikt izlūkošanu, diversijas vai citas naidīgas darbības Latvijā un citur Eiropā.
Aicinām iedzīvotājus ziņot operatīvajiem dienestiem pa tālruņa numuru 112 vai Valsts robežsardzei pa tālruņa numuru 67913300, ja Latvijas austrumu pierobežas reģionos tiek pamanītas aizdomīgas darbības, personas vai transportlīdzekļi.