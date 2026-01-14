Bāriņtiesu darbs ir viens no jutīgākajiem valsts un pašvaldību uzdevumiem, uzsver Palkova
Bāriņtiesu darbs ir viens no jutīgākajiem valsts un pašvaldību uzdevumiem, jo tas skar bērnus un ģimenes visgrūtākajos dzīves brīžos, uzsver tiesībsardze Karina Palkova.
Tiesībsarga birojā informēja, ka Palkova šonedēļ tikusies ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) pārstāvjiem. Sarunas fokusā bija jautājums par bāriņtiesu darba kvalitātes izvērtēšanu, iespējamu funkciju pārdali, kā arī Latvijas iedzīvotāju līdz šim sniegto informāciju par sadarbību ar bāriņtiesām.
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis piekrita tiesībsardzei, ka bāriņtiesu darbs ir jāpilnveido, centrā liekot bērna labākās intereses.
Vienlaikus Kaminskis informēja, ka ir lūdzis Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociāciju izvērtēt bāriņtiesu funkcijas un sagatavot sarakstu ar tām, no kurām bāriņtiesas varētu atteikties un neviens no tā neciestu.
"Kvalitāte, profesionāls atbalsts un vienota prakse visā valstī ir priekšnoteikums, lai bērna labākās intereses netiktu atstātas malā. Tiesībsarga biroja un pašvaldību sadarbība ir būtiska cilvēktiesību aizsardzībai ikdienā, lai palīdzība bērniem un ģimenēm būtu savlaicīga, lēmumi atbildīgi," uzsvēra Palkova.
Tiesībsardze atsaucās LPS priekšsēža lūgumam pirms bāriņtiesu aptaujas rezultātu publiskošanas iegūto informāciju pārrunāt arī ar Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociāciju. Šāda tikšanās plānota februāra sākumā, pieaicinot arī Labklājības ministriju un vēl citas iestādes.
LPS arī norādīja uz problēmu valsts līmenī - pakalpojumu neesamību bērniem, kuriem pēc pārkāpumu izdarīšanas ir nepieciešama specifiska sociālās rehabilitācijas programma. Šī problēma skaudri iezīmējusies pēc sociālās korekcijas izglītības iestādes "Naukšēni" slēgšanas, atzīmēja pašvaldību pārstāvji.
Arī psihiatru un psihologu pakalpojumu nepieejamība ietekmē bērnu tiesību īstenošanu pašvaldībās.
Tikšanās laikā pārrunāja arī jautājumus par mājokļu renovācijas maksājumiem, kas nav iekļaujami mājokļa pabalstā, ja ēkas renovācija nav saistīta ar energoefektivitātes paaugstināšanu. Tiesībsardzes ieskatā tas potenciāli var radīt risku trūcīgām mājsaimniecībām zaudēt vienīgo mājokli.
Tāpat pārrunāti jautājumi par sabiedrībā balstītu pakalpojumu trūkumu cilvēkiem ar ļoti augstu aprūpes nepieciešamību, ģimeņu līdzdalības maksājumiem par tuviniekam nepieciešamo ilgstošu aprūpi jeb pansionāta pakalpojumiem, kas faktiski vidēji turīgu ģimeni dažkārt var novest trūkumā.
Jau vēstīts, ka Palkova intervijā iepriekš pauda, ka bāriņtiesu institūts Latvijā ir novecojis un vislabāk būtu, ja lēmumi par bērnu nākotni tiktu pieņemti tiesu sistēmā.
Savukārt Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija pēc tam izplatīja paziņojumu, ka nepiekrīt Palkovas kritiskajam skatījumam par bāriņtiesu sistēmas darba kvalitāti un aicinājumam lēmumu pieņemšanu pārnest uz tiesu sistēmu, jo uzskata, ka kopumā bāriņtiesu lēmumu kvalitāte esot augsta.
Kā informēja asociācijas pārstāve Ginta Subbota, tiesībsardzes publiskie izteikumi par bāriņtiesu sistēmu raisījuši bažas. Asociācijas ieskatā, šāda veida vēstījumi "ne vien grauj uzticību, bet arī nepalīdz veidot profesionālu dialogu par iespējamiem uzlabojumiem".