Ūdens jau smēlās salonā: Rīgā grāvī uz jumta piezemējas BMW - vadītājs izglābjas pēdējā brīdī. VIDEO
Pirmdienas, 12. janvāra, priekšpusdienā Rīgā, Gustava Zemgala gatvē, no ceļa nobrauca un grāvī apgāzās "BMW" markas automašīna, kā dēļ uz laiku tika slēgta satiksme un izveidojās ievērojams sastrēgums.
Kā vēsta TV3 raidījums "Degpunktā", negadījums noticis ap plkst. 11.30 virzienā uz centru. Autovadītājs Andrejs raidījumam skaidroja, ka, mērojot ceļu uz darbu un tuvojoties joslas labajai malai, spēkrats uzbraucis uz brauktuves malā sastumtā sniega. Rezultātā automašīna saslīdējusi, vadītājs zaudējis kontroli pār to, un transportlīdzeklis ieslīdējis grāvī, piezemējoties uz jumta.
Lai gan automašīnas salonā sācis smelties ūdens, autovadītājs nopietnas traumas nav guvis. Ar citu autovadītāju palīdzību, kuriem izdevās atvērt spēkrata aizmugurējās durvis, vīrietis no automašīnas izkļuvis paša spēkiem vēl pirms operatīvo dienestu ierašanās.
Lai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki varētu izvilkt avārijā cietušo auto no grāvja, Valsts policija uz aptuveni stundu slēdza satiksmi konkrētajā posmā. Rezultātā Gustava Zemgala gatvē izveidojās aptuveni 3,5 kilometrus garš sastrēgums. Pēc avārijas automašīna vairs nav atjaunojama un tiks nodota metāllūžņos.