Traģiskajā avārijā Tukuma novadā bojā gājis bijušais Salaspils domes deputāts Ernests Moisejs
Traģiskajā ceļu satiksmes negadījumā Tukuma novadā svētdien dzīvību zaudēja arī bijušais Salaspils novada domes deputāts Ernests Moisejs (Nacionālā apvienība), liecina Latvijas Televīzijas raidījuma Panorāma rīcībā esošā informācija.
Traģiskā avārija ar trim bojāgājušajiem Tukuma novadā svētdien notikusi, vieglajam auto iebraucot pretējā joslā un saduroties ar kravas transportlīdzekli, liecina Valsts policijas rīcībā esošā informācija. Policijā skaidro, ka avārijā uz Ventspils šosejas bija iesaistīti pieci transportlīdzekļi, lai arī sākotnēji ziņots par sešiem.
Sākotnēja informācija liecina, ka "Toyota" automašīnas vadītājs netika galā ar transportlīdzekļa vadību, iebrauca pretējā braukšanas virziena joslā, kur izraisīja sadursmi ar pretim braucošo "Volvo" kravas automašīnu. Pēc tam notika sadursme ar vēl trīs automašīnām.
Policijā par notikušo ir sākts kriminālprocess.
"Latvijas Televīzijas" raidījumam "Panorāma" zināms, ka viens no bojāgājušajiem ir bijušais Salaspils novada domes deputāts Ernests Moisejs (Nacionālā apvienība).
Raidījuma rīcībā esošā informācija liecina, ka negadījums notika vietā, kur ceļš ir labi pārredzams un līdzens. Arī VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) raidījumam apstiprināja, ka ceļš bija vairākkārt tīrīts.
Jau ziņots, ka svētdien plkst. 15.17 saņemts izsaukums uz Tukuma novadu, Smārdes pagastu, kur notikusi sadursme.
Avārijā bojā gājušas trīs personas, kas atradušās automašīnā "Toyota Hilux".