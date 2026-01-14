Pie tirdzniecības centra “Akropole Alfa” notikusi ceļu satiksmes negadījums.

Avārija pie tirdzniecības centra "Akropole Alfa" (14.01.2026.)

Pie tirdzniecības centra “Akropole Alfa” notikusi ceļu satiksmes negadījums.

112

FOTO: avārija pie tirdzniecības centra “Akropole Alfa” paralizē satiksmi Brīvības gatvē

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Trešdienas rītā pie tirdzniecības centra “Akropole Alfa” noticis ceļu satiksmes negadījums, kura dēļ būtiski apgrūtināta satiksme Brīvības gatvē virzienā no Juglas uz centru. Autovadītāji ziņo, ka sastrēgums stiepjas jau no Berģiem, un tajā nākas pavadīt aptuveni 20 minūtes.

FOTO: avārija pie tirdzniecības centra “Akropole A...

Notikuma vietā strādā Valsts policija, satiksme tiek regulēta, taču transportlīdzekļu plūsma virzās lēni.

Vadītāji aicināti izvēlēties alternatīvus maršrutus vai rēķināties ar papildu laiku ceļā.

Tēmas

AkropoleSadursmeValsts policijaJugla

Citi šobrīd lasa