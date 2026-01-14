Avārija pie tirdzniecības centra "Akropole Alfa" (14.01.2026.)
Pie tirdzniecības centra "Akropole Alfa" notikusi ceļu satiksmes negadījums.
FOTO: avārija pie tirdzniecības centra “Akropole Alfa” paralizē satiksmi Brīvības gatvē
Trešdienas rītā pie tirdzniecības centra “Akropole Alfa” noticis ceļu satiksmes negadījums, kura dēļ būtiski apgrūtināta satiksme Brīvības gatvē virzienā no Juglas uz centru. Autovadītāji ziņo, ka sastrēgums stiepjas jau no Berģiem, un tajā nākas pavadīt aptuveni 20 minūtes.
Notikuma vietā strādā Valsts policija, satiksme tiek regulēta, taču transportlīdzekļu plūsma virzās lēni.
Vadītāji aicināti izvēlēties alternatīvus maršrutus vai rēķināties ar papildu laiku ceļā.