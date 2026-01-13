Fūres šoferis, kas bija iesaistīts traģiskajā avārijā Tukuma novadā, notikušo pārdzīvo smagi. "Morāli galīgi nav labi!"
Avārijā iesaistītais šoferis un aculiecinieki raidījumam "Degpunktā" atklāj, ka traģiskā avārija Tukuma novadā notika, kad vieglais spēkrats “Toyota Hilux” veica apdzīšanas manevru, saslīdēja un ietriecās fūrē. Smagā auto šoferim šobrīd piešķirtas brīvdienas, lai savestu kārtībā savu mentālo veselību.
Jau ziņots, ka svētdien, 11. janvārī, Tukuma novadā notika smaga avārija, kurā bija iesaistītas piecas automašīnas. Avārijā izdzisa trīs cilvēku dzīvības, tai skaitā bojā gāja Salaspils domes deputāts Ernests Moisejs. Kā norāda policija, avārija izcēlās, kad vieglais spēkrats “Toyota Hilux” iebrauca pretējā braukšanas joslā un sadūrās ar pretējā joslā braucošo fūri.
Avārijā iesaistītais kravas auto pieder zviedu uzņēmumam "NTEX. T". Tās direktors Latvijā Ivars Kukulis atklāj, ka šoferim patlaban piešķirtas brīvdienas, lai sakārtotu savu mentālo veselību. Lai gan kravas auto šoferis sadursmē fiziski nav cietis, "morāli viņam galīgi nav labi," atzīst uzņēmuma pārstāvis.
“Šoferim viss ir kārtībā mūsējam, jā. Viss ir labi. Palaimējās. Nu, tā fiziski, jā. Morāli galīgi nav labi, bet fiziski, jā,” saka Kukulis.
Kā norāda "Degpunktā", šofera un liecinieku sniegtās ziņas norāda, ka “Toyota Hilux” nespēja novaldīt stūri pēc iebraukšanas pretējā braukšanas joslā. “Smagā mašīna brauca pa savu joslu un “Hilux” [gāja] uz apdzīšanu un saslīdēja.”
CSDD satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis, norāda, ka smagais negadījums notika uz Ventspils šosejas, uz kuras aizvadītajā gadā notika kāda cita smaga avārija ar traģiskām sekām - kravas un autobusa sadursme, kurā atradās skolēnu ansambļa "Mazā prinča planēta" dalībnieces. Avārijā bojā gāja 14 gadus vecā ansambļa dalībniece Ketrina Raena Kušnere un diriģinte Anitra Niedre.
Irbītis skaidro, ka svētdienas avārijas cēlonis varētu būt pārgalvīga braukšana sliktos ceļa apstākļos, kā rezultātā pikapa vadītājs nespēja novaldīt auto stūri. "Laika apstākļi ir mainīgi – kad kļūst siltāks, ceļi kļūst slapji, ik pa brīdim snieg, pūš vējš. Tāpēc nevar droši prognozēt, kāda būs ceļu kvalitāte, un šādos apstākļos jābrauc īpaši uzmanīgi un vērīgi, lai pēkšņi nezaudētu vadāmību," pauž Irbītis.
Viņš aicina autovadītājus pārbaudīt riepu protektoru dziļumu, kas bieži ziemas vidū jau samazinās zem pieļaujamā līmeņa. Tāpat īpaša uzmanība jāpievērš automašīnas tehniskajam stāvoklim – gaismām, riepām un bremzēm –, jo jebkura nolaidība var novest pie bīstamām situācijām.
Jau ziņots, ka avārijā Tukuma novadā bojā gāja trīs personas, kas atradās automašīnā "Toyota Hilux". Policijā par notikušo ir sākts kriminālprocess. "Latvijas Televīzija" norāda, ka negadījums notika vietā, kur ceļš ir labi pārredzams un līdzens. Arī VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) apstiprina, ka konkrētais ceļš bija vairākkārt tīrīts.