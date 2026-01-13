Rīgā no otrdienas atļauts atrasties uz atsevišķu ūdenstilpju ledus
Ņemot vērā ilgstošo salu, no šodienas, 13. janvāra, Rīgā atļauts atrasties uz vairāku ūdenstilpju un jūras piekrastes ūdeņu ledus, informēja Rīgas domē.
Pašvaldība norāda, ka aizliegums kāpt uz ledus vairs neattiecas uz ūdenstilpēm Vladimira Kudojara parkā, Viestura dārzā un Uzvaras parkā, kā arī uz Bābelīti, Dambjapurva ezeru, Gaiļezeru un Velnezeru.
Tāpat uz ledus atļauts atrasties Ķengaraga dīķī un Mazjumpravas muižas dīķī, taču jāievēro aizliegums atrasties tuvāk par 50 metriem no Daugavas ietekas. Māras dīķī atļauts kāpt uz ledus, ievērojot 250 metru distanci no Mārupītes ietekas un 150 metru distanci no Friča Brīvzemnieka un Ojāra Vācieša ielas krustojuma.
Atļauts atrasties arī uz Vecdaugavas ledus noteiktos posmos: no Vēlavu ielas 3A līdz Vēlavu ielai 35, no Zvejniekciema ielas 21B līdz Mangaļsalas prospektam, kā arī no Airu ielas 83A līdz Zvejas ielai 12.
Ķīšezerā atļauts kāpt uz ledus posmos no Zušu ielas 41A līdz Ezermalas ielai 18B, no Ezermalas ielas 8A līdz Mārkalnes ielai 20, no Jaunciema gatves 271 līdz Jaunciema gatvei 171 un no Jaunciema gatves 167B līdz Igates ielai 5 – visos šajos posmos ne tālāk kā 200 metrus no krasta. Savukārt Pils kaktā drīkst atrasties ne tuvāk par 400 metriem no Juglas upes ietekas Ķīšezerā.
Juglas ezerā atļauts atrasties posmos no Bonaventuras ielas 10 līdz Berģu ielai 160 un no Juglas krastmalas 3 līdz Rotkalnu ielai 3 (abos gadījumos ne tālāk par 200 metriem no krasta), kā arī posmā no Nautrēnu ielas 12 līdz Kalējgrāvja ielai 26.
Tāpat ierobežojumi atcelti Strazdupītes posmā no Vidzemes alejas 7 līdz Vidzemes alejai 1 (aizliegts atrasties tuvāk par 200 metriem no dzelzceļa tilta), līcī Juglas kanālā pie Jaunciema gatves 8F (aizliegts atrasties 150 metru attālumā no ietekas kanālā) un Ziemeļupē pie attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" (aizliegts atrasties 100 metru attālumā no ietekas Buļļupē).
Pašvaldība uzsver, ka ledus biezums dažādās vietās var atšķirties, tādēļ iedzīvotājiem pašiem rūpīgi jāizvērtē drošība. Rīkojuma izpildi kontrolē Rīgas pašvaldības policija. Par atrašanos uz ledus vietās, kur tas nav atļauts, var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 100 eiro.